Habló padre del hincha imputado por bengala y dice que no la lanzó: “Estaba en otro lugar”

El padre del hincha de Nacional imputado por arrojar una bengala náutica desde la tribuna Colombes del Estadio Centenario en el clásico entre Peñarol y Nacional el pasado 6 de julio defendió a su hijo y aseguró que él estaba en otro lugar cuando se lanzó el proyectil.

“A mi manera de ver, se está cometiendo una injusticia, porque hay pruebas en las redes sociales de que mi hijo, en el momento que se tira la bengala, está en otro lugar”, manifestó el hombre, entrevistado por Telemundo (Canal 12).

Al respecto, enfatizó en que “se ve claramente en todos lados” que el joven imputado “está colgado en el tejido con una bengala en mano”; si bien reconoció que eso “obviamente no está bien”, insistió en que, si se está buscando a la persona que tiró la bengala náutica, “no es él”.

“Si se hizo un seguimiento de él por toda la cancha y se lo reconoce por el anillo y el reloj, me parece que es tan fácil —con toda la tecnología que tienen ellos— poner las cámaras, apuntar adonde están ellos dos con las bengalas comunes en el momento que sale la otra bengala y ver que ese muchacho que está con el canguro rojo y azul es mi hijo y que el otro muchacho que está con un canguro blanco es mi otro hijo; [al] que está ahora con prisión preventiva se le va a ver que tiene el mismo anillo que ellos lo reconocen en el minuto 80, el mismo reloj, y se van a dar cuenta de que es él”, manifestó el padre del hincha.

