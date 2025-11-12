Justicia cambió cautelares contra principal sospechoso de lanzar la bengala en el clásico

Judiciales

La Justicia cambió las medidas cautelares contra el principal sospechoso de haber lanzado la bengala contra la tribuna América en el clásico del Torneo Intermedio.

Se trata de uno de los integrantes de los Pibes del Skey, una facción de la barrabrava del club albo La Banda del Parque, quien se encontraba cumpliendo con las medidas limitativas en el ex-Comcar por homicidio agravado en grado de tentativa a título de dolo eventual.

A partir de ahora, el imputado deberá cumplir con prisión domiciliaria y tendrá que utilizar tobillera por un plazo de 180 días.

El pasado 6 de julio, en la final del Intermedio entre Peñarol y Nacional, una bengala lanzada desde la hinchada tricolor cayó en la tribuna América del Estadio Centenario. Como consecuencia, un funcionario policial sufrió heridas y debió ser trasladado al Hospital de Clínicas, donde le extirparon un testículo.

El pasado martes, las autoridades arrestaron a un funcionario de CAFO, quien ayudó a la parcialidad de Nacional a ingresar la pirotecnia valuada en $ 50.000, además de cuatro hinchas y el proveedor de los fuegos artificiales.

