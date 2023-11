Roger Waters al presidente del Comité Israelita del Uruguay: “¡Andate al carajo, Roby!”

Política

Luego de una semana donde su llegada y estadía en Uruguay fue el centro de polémica, finalmente el músico británico Roger Waters se presentó en el Estadio Centenario este viernes ante un público que, a pesar de la lluvia, igual se hizo presente.

El músico se manifestó “furioso” porque, en los días previos al concierto, no pudo conseguir alojamiento en la capital del país. “Me cerraron la ciudad de Montevideo; no tengo ningún lugar donde parar”, expresó en diálogo con el medio argentino Página 12. En esa misma entrevista, además, apuntó contra Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, quien envió un correo al gerente general de Sofitel Montevideo para alertarlo sobre que, según su visión, el artista es “misógino, xenófobo y antisemita”, y que “aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos”.

“Conozco esto bien, veo que este Roby Schindler me llama misógino como el menor de los crímenes que se supone que cometí”, afirmó al mencionado medio y, finalmente, tildó al presidente del Comité Israelita de “imbécil”.

Así, en el medio de su concierto, hizo una pausa y le dedicó un mensaje: “Estamos tan felices de estar acá con todos ustedes en Montevideo. Sé que no todos querían que viniera. Tengo que desearle unas buenas noches en particular a Roby Schindler, quien es líder de una organización israelí acá e hizo que me prohibieran alojarme en los hoteles de su hermosa ciudad. Así que, Roby, ¡vete al carajo!”, expresó el músico, al tiempo que le hizo la mala seña, según se puede ver en un clip del concierto compartido por el periodista Leonardo Sarro. El público abucheó y aplaudió a la vez.

Acto seguido, Waters sostuvo: “No me quiero poner muy alegre porque, mientras hablamos, sus amigos, el gobierno israelí, están masacrando a nuestros amigos, el pueblo palestino en Gaza”.

Durante la semana previa al concierto, ediles del Partido Nacional presentaron una moción en la que dan argumentos para dejar sin efecto la declaración de interés cultural, por parte de la Intendencia de Montevideo, del espectáculo. Además, el diputado colorado Felipe Schipani le reclamó a la jerarca comunal, Carolina Cosse, “que le retire el reconocimiento de visitante ilustre de Montevideo” a Waters “por su notoria militancia antisemita”.

En tanto, la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, consideró que Waters “ha dicho cosas muy antisemitas, como por ejemplo negar lo que pasó el 7 de octubre [en referencia al ataque del grupo islamista Hamás], y esto para nosotros es muy grave”. “Yo espero que cuando él venga se dedique solo a cantar y no a hacer otras cosas”, agregó la diplomática en rueda de prensa.

Finalmente, el Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM, por sus siglas en inglés) emitió una declaración en la que expresó su “firme rechazo al discurso de odio y antisemitismo promovido por Roger Waters”, en el marco de la visita del músico a Uruguay.

