Roger Waters: “Me cerraron la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar”

Nobody home

El músico británico Roger Waters se manifestó “furioso” por no conseguir alojamiento en Montevideo, en donde brindará un concierto en el Estadio Centenario el próximo viernes 17 de noviembre.

“Me cerraron la ciudad de Montevideo; no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17”, manifestó en diálogo con el medio argentino Página 12.

El histórico líder de Pink Floyd agregó: “Yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir. No puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado”.

Sin embargo, fuentes cercanas al expresidente dijeron a Montevideo Portal que la reunión privada se mantiene para el próximo domingo 19 de noviembre, si encuentran un lugar.

En otro pasaje de la entrevista habló directamente del mail enviado por Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, al gerente general de Sofitel Montevideo para alertarlo sobre que, según su visión, el artista es “misógino, xenófobo y antisemita” y que “aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos”.

Ahora Waters expresó al medio argentino: “De algún modo estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo, y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí”.

A continuación, habló directamente sobre Schindler: “Conozco esto bien, veo que este Roby Schindler me llama misógino como el menor de los crímenes que se supone que cometí”.

Contestó que esa versión viene de Polly Samson, quien fuere guitarrista de Pink Floyd, con quien ha tenido varios encontronazos mediáticos. “Ella es la única persona que alguna vez me acusó de ser misógino. Y tomaron eso y lo pusieron en mi descripción general, como un nazi, y un odiador de judíos, y todo el resto de absolutos sinsentidos que dicen sobre mí, sucias mentiras”, manifestó.

Finalmente, dijo que “el judaísmo es una buena religión, que se preocupa por sus hermanos y hermanas, que ama a la gente” y añadió que esta acción de Schindler “es una aberración” y que seguirá defendiendo a Palestina “a pesar de este imbécil Roby Schindler y sus sucias mentiras”.

En este momento Waters se encuentra alojado en San Pablo y su plan es hacer base en el hotel Rosemary de esa ciudad brasileña. Luego se dirigirá a Uruguay y Argentina para dar sus conciertos.