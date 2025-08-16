Internacionales

Putin informó a la cúpula rusa sobre los resultados de la cumbre en Alaska: ¿qué dijo?

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo este sábado una reunión en el Kremlin con la cúpula de la administración presidencial, el gobierno, la Duma (Parlamento) y los representantes ministeriales para informar de los resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

“Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para hablar sobre el origen y las causas de esta crisis”, comunicó el mandatario acerca de la guerra en Ucrania. “Es precisamente la eliminación de los motivos iniciales sobre lo que debe construirse la solución”, añadió, ante los servidores públicos.

El mandatario ruso calificó la visita de “oportuna” y “muy útil”, en la que abordaron casi todos los puntos pendientes, aunque principalmente trataron sobre la guerra de Ucrania.

“Respetamos la postura de la administración estadounidense, que ve la necesidad de un cese rápido de las hostilidades. A nosotros también nos gustaría esto, así como avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos”, añadió el presidente del país europeo al iniciar la reunión.

Putin regresó en la mañana de este sábado de su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska, donde fue recibido con alfombra roja.

Ambos mandatarios se reunieron durante casi cuatro horas un encuentro que tuvo como lema “Persiguiendo la paz”. Ambos estuvieron acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel.

Junto con el presidente estadounidense estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. En tanto, Putin llegó acompañado del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre Putin y Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Rusia, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.

Putin no visitaba Estados Unidos desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama. Este viernes se convirtió en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa, hasta 1867, y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

EFE