Más que un apretón de manos: el momento en que Trump recibió a Putin por cumbre en Alaska

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó este viernes en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, Alaska, para su esperado encuentro con su homólogo y anfitrión, Donald Trump.

El mandatario de Estados Unidos recibió de manera emotiva a su par europeo con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea. Trump aplaudió mientras el ruso caminaba a su encuentro.

En la reunión de este 15 de agosto, se espera que ambos líderes mundiales logren acordar un alto el fuego en Ucrania, país con el que Rusia está en guerra desde febrero de 2022.

Trump posó junto a Putin a los pies del avión flanqueado por cuatro F-22, al tiempo que EFE pudo constatar que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del presidente ruso, que es buen conocedor del papel estratégico de esta base para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

Luego del saludo y la foto inicial de este encuentro, ambos se subieron a la “Bestia”, el vehículo blindado del presidente de Estados Unidos para iniciar su agenda de trabajo.

Putin, que no visita Estados Unidos desde 2015 —cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama—, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa, hasta 1867, y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que Estados Unidos suministró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, no se retrasó en su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

A Putin lo acompañan los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

