Trump y Putin tuvieron reunión “constructiva”; no detallaron si acordaron sobre Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, dieron una conferencia de prensa en conjunto en la noche de hoy luego de unas cuatro horas de reunión en la cumbre de Alaska llevada a cabo este viernes 15 de agosto.

Sin embargo, no anunciaron ningún acuerdo concreto sobre la paz en Ucrania.

El mandatario europeo fue el primero en hablar, y manifestó que el encuentro se dio en una “atmósfera de respeto mutuo”. “Ya era hora de una reunión personal” entre ambos, señaló Putin.

Así, el presidente ruso calificó de “constructivas” y “útiles” las negociaciones con su homólogo norteamericano.

Durante su alocución, Putin apoyó la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió con su homólogo de Estados Unidos. “Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a duda, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello", aseveró.

Trump, por su parte, manifestó que el encuentro fue “extremadamente productivo” y que hicieron “un increíble progreso”.

“Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que quedaron [sin resolver]. Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena probabilidad de llegar a resolverlo. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena chance de lograrlo”, dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Al final, Trump aseguró que volverá a hablar con Putin “muy pronto” y “probablemente” se verán “en poco tiempo”. A esto, Putin acotó: “La próxima vez, en Moscú”, a lo que Trump replicó que es algo que ve “posible que suceda”.

En este marco, el presidente ruso subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin a la guerra en Ucrania. En esta línea, instó a Kiev y a los países europeos a no sabotear los logros alcanzados ya en el proceso de paz.

“Persiguiendo la paz”

Trump y Putin se reunieron a puertas cerradas sobre las 11:30 de la mañana hora de Alaska (16:30 de Uruguay). Ambos estuvieron acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel.

Junto con el presidente estadounidense estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. En tanto, Putin llegó acompañado del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El encuentro se dio bajo el lema “Persiguiendo la paz”, ya que la conversacioón se centró en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, país que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022.

Cuando Putin aterrizó este viernes en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, Alaska, Trump lo recibió de manera emotiva y con una alfombra roja en la pista de aterrizaje.

El presidente europeo no visitaba Estados Unidos desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama. Este viernes se convirtió en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa, hasta 1867, y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

