Curiosidades

Canciller ruso fue con buzo de la URSS a cumbre de Alaska; a las horas se agotó en tiendas

Montevideo Portal

La marca rusa que vende buzos blancos con el acrónimo de la URSS, como el que vistió este viernes a su llegada a Alaska el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, agotó las existencias de esa prenda, según la televisión rusa.

De acuerdo con el canal REN TV, esta información fue confirmada por varias clientas que no pudieron ya adquirir esa pieza de ropa, que causó furor el viernes tras las imágenes del ministro que se hicieron rápidamente virales.

Mientras, la creadora de la marca, Yekaterina Varlakova, señaló que para ella es “un gran honor y una alegría” que el jefe de la diplomacia rusa luciera el suéter con la sigla CCCP (URSS, en ruso).

Según constató Montevideo Portal, el buzo cuesta alrededor de 10.990 rublos, aproximadamente 5.500 pesos uruguayos, según se ve en la tienda web de SelSovet.

A su llegada a la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, Lavrov llamó a “no anticiparse a los acontecimientos”.

Lavrov, junto con el asesor presidencial Yuri Ushakov, integra la delegación “en formato reducido” que acompaña a Putin en la primera parte de las conversaciones con Trump.

EFE

