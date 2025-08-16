Internacionales

Zelenski habló con Trump tras su reunión con Putin: ¿qué dijo y qué espera para su país?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apuntó este sábado a un alto el fuego en todos los frentes y a la liberación de prisioneros de guerra, cautivos civiles y niños ucranianos deportados como las demandas prioritarias a Rusia ante la posibilidad de un encuentro trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin.

Zelenski comunicó en un mensaje en X de que, tras ser informado por Trump sobre el resultado de sus conversaciones con Putin ayer viernes en Alaska, participó de una llamada con líderes europeos para coordinar posiciones.

“Las matanzas deben parar lo antes posible, debe haber un alto el fuego tanto en el campo de batalla como en el cielo y también en los ataques contra nuestra infraestructura portuaria”, reclamó.

“Todos los prisioneros de guerra y civiles deben ser liberados y los niños secuestrados por Rusia tienen que ser devueltos. Miles de los nuestros siguen en cautividad: todos deben regresar a casa”, continuó su mensaje.

Zelenski señaló además que pidió a Trump que, si no se produce la reunión trilateral o que si Rusia trata de evitar poner fin a la guerra, se intensifiquen las sanciones contra Moscú.

De cara a unas potenciales negociaciones de paz, el presidente ucraniano reclamó una vez más unas garantías de seguridad fiables y a largo plazo, en las que se impliquen tanto Estados Unidos como los países europeos.

Finalmente, Zelenski no rechazó de plano la posibilidad de ceder territorios a Rusia —que Trump planteó como ineludible—, pero destacó que es una decisión que no puede tomarse sin el involucramiento de su país. “Todas las cuestiones importantes para Ucrania se deben debatir con la participación de Ucrania y ninguna cuestión, en particular las de índole territorial, se puede decidir sin Ucrania”, insistió.

Poco antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a otros seis líderes europeos, manifestaron en una declaración conjunta que están “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral.

Los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Finlandia recalcaron en la declaración que un potencial acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad para Ucrania y que Rusia no puede imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países, así como tampoco vetar su camino hacia la UE y la OTAN.

Finalmente, enfatizaron que “las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza” y que las eventuales decisiones sobre cesiones territoriales deberá tomarlas Ucrania.

“Persiguiendo la paz”

Trump y Putin se reunieron a puertas cerradas sobre las 11:30 de la mañana hora de Alaska (16:30 de Uruguay) de ayer viernes. Ambos estuvieron acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel.

Junto con el presidente estadounidense estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. En tanto, Putin llegó acompañado del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El encuentro se dio bajo el lema “Persiguiendo la paz”, ya que la conversacioón se centró en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, país que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022.

Cuando Putin aterrizó este viernes en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, Alaska, Trump lo recibió de manera emotiva y con una alfombra roja en la pista de aterrizaje.

El presidente europeo no visitaba Estados Unidos desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama. Este viernes se convirtió en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa, hasta 1867, y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

EFE