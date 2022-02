Policía detectó el ADN de tres varones en escena de violación grupal en Cordón

Policiales

La investigación por la violación que sufrió una mujer de 30 años en el barrio Cordón continúa. La última noticia que teníamos al respecto tenía que ver con que se sumó un nuevo indagado a la causa, totalizando cuatro hombres (tres mayores de edad y un menor) los presuntos participantes de este acto (se les dice “presuntos” porque hasta el momento no hay una resolución judicial que los haga culpables del delito).

Este lunes, Telemundo informó que el análisis de ADN que se practicó “arrojó coincidencias” de tres de los sospechosos con las muestras extraídas de la escena. Montevideo Portal confirmó con fuentes del Ministerio del Interior que de las muestras tomadas se logró determinar que en la escena del hecho se encontraron cuatro perfiles genéticos: tres masculinos y uno femenino. Esto quiere decir que del hecho participaron tres hombres. Las fuentes no confirmaron si existen coincidencias con los emplazados porque esa información, al momento, "forma parte de la investigación".

El fiscal de Corte, Juan Gómez, informó el pasado jueves en conferencia de prensa que ya se habían extraído las muestras de ADN a los cuatro indagados. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de Sylvia Lovesio, y por Fiscalía de Adolescentes, a cargo del fiscal Ricardo Chiecchi.

"Hasta que no tengamos evidencias contundentes para poder ir al juez de garantía que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que el o los denunciados son inocentes hasta que no se pruebe en un juicio oral y público con las pruebas que la Fiscalía logre perfeccionar. No se lo puede considerar culpable", advirtió la fiscal Lovesio entrevistada en el programa Doble Click de Del Sol FM la semana pasada.

"En este caso concreto a mí también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y a la opinión pública. Estamos todos los días trabajando con víctimas, a mí me gustaría que el sistema cambiara y es lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima, una respuesta que es lo que la víctima se merece, inmediatamente", sostuvo.

