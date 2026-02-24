Pobreza infantil, reducir la jornada laboral y Cardama: prioridades del FA este año

Política

Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) mantuvieron un encuentro Este martes 24 de febrero con jerarcas de distintos ministerios y con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, en el que se dialogó sobre las prioridades para este año.

Según supo Montevideo Portal con fuentes legislativas, se discutió sobre “los temas pendientes y prioritarios” de cinco Secretarías de Estado. Estuvieron presentes los ministros de Economía, Gabriel Oddone; Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Trabajo, Juan Castillo, y Desarrollo Social, Gonzalo Civila, además de la viceministra del Interior, Gabriela Valverde.

Pereira dio inicio al encuentro y “llamó a discutir a fondo, como siempre lo hace el frenteamplismo, sobre las prioridades” de la fuerza política, según contó a Montevideo Portal Gustavo González, senador del FA. Luego se dio lugar a cada jerarca de las carteras.

Así, Oddone planteó que “una de las obsesiones” del Ministerio de Economía “es poner todos los esfuerzos en la pobreza infantil”. Asimismo, de acuerdo con el relato del legislador, el ministro también hizo un análisis sobre la situación actual de la economía mundial “y los riesgos que corre un país” como Uruguay.

En tanto, Castillo se refirió a dos temas en concreto: la iniciativa para que las empresas avisen al Estado antes de que cierren y generen despidos y la “preocupación por el cierre de empresas que ha habido” recientemente, y la propuesta de reducir la jornada laboral “como un proceso que Uruguay tiene que llevar adelante”.

Por su parte, Civila “dio una cantidad de cifras alentadoras en cuanto a la cantidad de gente que se está atendiendo en los refugios” en todo el país, pero también mencionó los “problemas” que existen, como el de la gente en situación de calle. “También el ministro fue muy claro con su preocupación respecto a algunos atrasos en los pagos, que él lo entiende perfectamente, pero es algo que se atrasa desde hace mucho tiempo y está haciendo lo imposible por poder cumplir”, puntualizó González.

El canciller de la República fue “muy claro” en cuanto a destacar que 2025 fue “un año de apertura” para el país, y resaltó que “hay varias presidencias en distintos organismos internacionales que podrían ser de Uruguay”, lo que “es algo importante” para Lubetkin, narró el senador socialista. Finalmente, Valverde “dio datos sobre los distintos problemas” que azotan al ministerio e informó sobre el diálogo con los sindicatos policiales.

Durante la tarde, los ministros se fueron y dejaron a los legisladores discutiendo las prioridades del Parlamento para este 2026. “Se vio la necesidad de impulsar el tema de la Universidad de la Educación y poner ojos en la investigadora de Cardama como un elemento importante donde hay que llegar a fondo para darle mayor cristalinidad en el tema”, manifestó González. También se puso sobre la mesa el voto consular y “revisar y ver cómo se confeccionan los mecanismos de contralor del Estado”, añadió.

“Después, nos llamamos a tener más apego a la legislación, cumplir con defender los proyectos que envíe el Ejecutivo este año, también lo que emerja del Diálogo Social como algo importante, que quizás haya que hacer algunas propuestas legislativas, pero se verá cuando tengamos las conclusiones”, precisó el senador del FA.

Así, consultado respecto a si considera que hay coincidencia entre las prioridades planteadas por los ministros y las conversadas entre legisladores, González respondió afirmativamente. “Y si llegara a haber alguna diferencia tenemos instancias de discusión, es un Ejecutivo abierto a todos los debates que podamos tener”, sostuvo.

“Fue una reunión altamente positiva. La consideré de un alto nivel de debate político, con matices —como siempre tiene el FA—, pero con la unidad para la acción por sobre todas las cosas”, concluyó.

