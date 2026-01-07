Ejecutivo envió proyecto de ley sobre Universidad de la Educación: cómo estaría organizada

Política

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que busca crear la Universidad Nacional de Educación (UNED).

El documento, con fecha de 26 de diciembre de 2025, establece que fundar esta nueva universidad “adquiere una especial relevancia frente a los desafíos actuales que enfrenta la formación educativa” en Uruguay.

El nuevo centro académico “tiene el potencial de fortalecer el desarrollo profesional y la carrera docente”, añade el texto.

“El sistema educativo nacional tiene ante sí la posibilidad de establecer un sistema universitario que forme docentes bajo principios de pluralidad y diversidad. Una iniciativa de esta magnitud requiere un esfuerzo considerable y un acuerdo amplio a nivel país. Pensar en una formación universitaria para los educadores demanda reflexionar sobre los esfuerzos históricos por alcanzar este reconocimiento, analizar los debates surgidos alrededor del tema, y explicitar las contribuciones potenciales tanto para la educación como para el desarrollo del país en general”, añade el proyecto de ley.

La iniciativa establece, así, que la UNED entregará títulos de pregrado, grado y posgrado en educación. Las formaciones de grado serán licenciaturas y corresponderán a títulos de maestro de Educación Primaria, maestro de Primera Infancia, maestro técnico, educador social y profesor, así como “otras titulaciones que la educación nacional requiera”; en tanto, los títulos de posgrado serán “especialización, maestría y doctorado”.

El segundo capítulo del proyecto consiste en la organización del ente educativo, que estará compuesto por el Consejo Directivo Nacional (tres docentes —uno de ellos será el rector—, dos estudiantes y dos egresados electos por sus pares), el rector y la Asamblea Nacional.

En tanto, la Asamblea Nacional estará integrada por 18 miembros del orden docente, 12 del orden estudiantil y 12 del orden de egresados.

Por otro lado, en otro capítulo del proyecto de ley se establecen varias disposiciones transitorias, como la primera integración del Consejo Directivo Nacional o el funcionamiento del orden de egresados durante las primeras convocatorias de dicho consejo.

En esta línea, también se establece que ese organismo “adoptará las resoluciones que correspondan a los efectos de reglamentar […] el procedimiento para revalidar los títulos de docentes o educadores” que hayan sido otorgados o habilitados por la educación pública antes de crearse la UNED. Esto deberá hacerse “en un plazo no mayor de 18 meses” de constituido el consejo.

A continuación, el proyecto de ley, firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los ministros en funciones:

Proyecto Universidad de la Educación (UNED) enviado al Parlamento by Montevideo Portal

Algunos meses atrás, cuando desde el Ministerio de Educación y Cultura se brindó una conferencia de prensa al respecto, actores de la oposición mostraron su “preocupación” y rechazo a la propuesta.

Montevideo Portal