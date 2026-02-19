“Preocupación” y “no es ninguna changa”: Juan Castillo sobre nuevos despidos en Sabre

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, reaccionó ante la noticia de que la multinacional Sabre reducirá su personal en Uruguay —lo que implica cientos de despidos— e insistió en la necesidad de implementar un decreto que permita que la cartera sea notificada de estas situaciones para brindar “alternativas” y tener “más herramientas”.

El jerarca dijo a Subrayado que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está al tanto de que en el último tiempo Sabre efectuó “algunos despidos”. De todos modos, Castillo señaló que “no cambia la preocupación” de la cartera sobre “tener instrumentos”.

“Bienvenido sea todo grupo inversor, instalaciones de empresas multinacionales en nuestro país, la generación de oportunidades y puestos de trabajo. Pero está bueno que nosotros sepamos si hay alguna medida que genere un impacto en el mundo del trabajo y en la sociedad; poder conocerlo antes”, indicó.

Según Castillo, ese tipo de mecanismo podría “ayudar al trabajador o a la trabajadora”. “No es ninguna changa estar hoy en día en los zapatos de a quienes les anuncian que van a ir a seguro de paro y que probablemente sean despedidos”, resaltó.

En ese sentido, el ministro señaló que la cartera o Presidencia podrían “haber encontrado una alternativa para que permanezca la plantilla íntegra” e insistió en un proyecto de ley para prever estas situaciones.

Tal como informáramos, la empresa Sabre anunció a sus trabajadores una reducción de personal que implica cientos de despidos en Uruguay, donde la compañía tiene una planta con más de 900 empleados.

De acuerdo con la información que llegó a la empresa, a través de una videollamada con el CEO de la empresa desde Dallas (Estados Unidos), se informó que se procederá a despedir a entre 150 y 200 personas ante un “escenario inestable”.

El director ejecutivo explicó que es una situación global de la empresa, que también ha despedido a trabajadores de Polonia y se disponen a concentrar la actividad en India por razones de competitividad.

Sabre se especializa en software aplicado a la industria global de viajes. Desde Uruguay se desarrollan productos, consultorías, soporte al cliente y a los productos además de que también hay un departamento de marketing y financiero.

En 2023, Sabre había hecho una serie de transformaciones que implicaron la desvinculación de 200 personas.