Política

Orsi se reunirá con intendentes Bergara y Legnani el lunes por túnel en 18 de Julio

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volverá a reunirse el próximo lunes con los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani (respectivamente), para avanzar en el proyecto del túnel en 18 de Julio, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

El encuentro forma parte de una serie de instancias de coordinación entre el gobierno nacional y las intendencias involucradas, con el objetivo de definir aspectos técnicos, financiamiento y viabilidad de la obra.

Asimismo, de acuerdo con el citado medio, este nuevo plazo le dará tiempo a Bergara para conseguir estudios que defiendan la postura de hacer la reforma necesaria para el transporte metropolitano sin el túnel sobre la principal avenida de la capital del país.

Para optar por la opción de no hacer el túnel se deberían sincronizar los semáforos y organizar las líneas de ómnibus para conseguir la reducción de los tiempos de viaje que asegura el soterramiento.

El intendente de Montevideo sostuvo el miércoles que la intención es “resolver antes de que culmine marzo” el plan de obras a realizar. Días atrás dijo, en diálogo con Montevideo Portal, que “la resolución de lo que falta por definir, entre otros, el soterramiento en 18 de Julio, va a ser rápida”.

Mientras tanto, la oposición propuso citar al jerarca capitalino a la Junta Departamental para conocer si “habilitará o no la construcción de un túnel” por la avenida.

Al mismo tiempo, un colectivo “apartidario” de vecinos autodenominado Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, pidió una reunión al Ministerio de Transporte (MTOP) y a las intendencias involucradas ante los “impactos” y “consecuencias en el largo plazo para la ciudad y las futuras generaciones”. Según supo Montevideo Portal, este mismo jueves enviaron otra carta —en esta ocasión también dirigida a Orsi— en la que exigieron que se habiliten “de inmediato” las instancias de participación ciudadana para “actuar con la máxima responsabilidad y prudencia ante esta posibilidad de endeudamiento que pagaría toda la ciudadanía”.

En febrero, el MTOP había hecho públicos los documentos en torno a este proyecto, que detallaban factores como los costos ante distintos escenarios, cuándo comenzarían las obras o los riesgos que implicarían.

Montevideo Portal