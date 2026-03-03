“¿Habilitará o no?”: piden citar a Bergara a Junta Departamental por túnel en 18 de Julio

Política

Los ediles de la oposición plantearon la convocatoria a la Junta Departamental de Montevideo del intendente Mario Bergara por la reforma del transporte metropolitano desde El Pinar hacia Ciudad Vieja.

En concreto, la oposición plantea conocer “si el intendente habilitará o no la construcción de un túnel por 18 de Julio”, según una nota presentada este 2 de marzo ante el presidente de la Junta, Gonzalo Sánchez.

En relación a este tema, de acuerdo con el escrito al que accedió Montevideo Portal, piden explicitar “cuáles serán los criterios utilizados y los aspectos ponderados que operarán en la toma de la decisión”, así como acceder al detalle de los costos proyectados, y en particular si la Intendencia de Montevideo deberá realizar desembolsos.

“Las decisiones a tomar, entre las que se encuentra la construcción de un túnel debajo de la avenida 18 de Julio, implicarán no solo una importante inversión económica, sino también la afectación de cientos de comercios y trabajadores de las zonas afectadas”, dice el escrito firmado por los ediles de la oposición.

