“¿Habilitará o no?”: piden citar a Bergara a Junta Departamental por túnel en 18 de Julio

Montevideo Portal
Los ediles de la oposición plantearon la convocatoria a la Junta Departamental de Montevideo del intendente Mario Bergara por la reforma del transporte metropolitano desde El Pinar hacia Ciudad Vieja.
En concreto, la oposición plantea conocer “si el intendente habilitará o no la construcción de un túnel por 18 de Julio”, según una nota presentada este 2 de marzo ante el presidente de la Junta, Gonzalo Sánchez.
En relación a este tema, de acuerdo con el escrito al que accedió Montevideo Portal, piden explicitar “cuáles serán los criterios utilizados y los aspectos ponderados que operarán en la toma de la decisión”, así como acceder al detalle de los costos proyectados, y en particular si la Intendencia de Montevideo deberá realizar desembolsos.
“Las decisiones a tomar, entre las que se encuentra la construcción de un túnel debajo de la avenida 18 de Julio, implicarán no solo una importante inversión económica, sino también la afectación de cientos de comercios y trabajadores de las zonas afectadas”, dice el escrito firmado por los ediles de la oposición.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]