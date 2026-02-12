Política

Proyecto de transporte metropolitano: los escenarios posibles, costos y sus riesgos

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte (MTOP), y las Intendencias de Montevideo, Canelones y San José pusieron a disposición de la ciudadanía los estudios técnicos elaborados para el proyecto de transformación del sistema de transporte metropolitano.

Como ya hemos informado, la iniciativa se propone modificar la circulación de dicha zona y reorganizar uno de los nodos más transitados de Montevideo.

Un comunicado del MTOP establece que el pasado 6 de febrero comenzó a funcionar una Unidad Transitoria, para que luego se cree la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM). Esta unidad está integrada por representantes de las mencionadas intendencias, el MTOP y el Ministerio de Economía. La iniciativa contará además con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De tal forma, se resolvió hacer públicos los estudios y consultorías realizados durante el 2025 hasta la fecha. “Son insumos fundamentales para la elaboración del proyecto de transformación del transporte público en el área metropolitana, un compromiso del gobierno nacional y que la ASTM llevará a cabo”, establece el texto difundido en la web de la cartera.

El Ejecutivo aclaró, así, que se trata de estudios “preliminares”, por lo que pueden ser modificados más adelante. La intención es que se avance en la definición del proyecto con “otros estudios e instancias de intercambio y participación con todos los actores” a modo de complemento a este informe.

A lo que vinimos

El documento de 330 páginas está dividido en siete capítulos. El sexto está destinado a la planificación, costos y riesgos del proyecto de transformación del sistema de transporte metropolitano.

Así, en los escenarios analizados, los costos estimados incluyen traslado de servicios existentes, demoliciones, excavaciones iniciales, ejecución de muros de contención, construcción de la losa superior, excavación interior de túneles, pavimentos interiores y toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, no se incluyeron en la estimación las obras de reconstrucción sobre la losa superior (calles y veredas), afectaciones a propiedades linderas ni los costos asociados a desvíos o gestión del tránsito durante la ejecución.

El estimado de costos se estructuró en dos bloques: las obras “básicas” y las “opcionales o alternativas”.

Las primeras consisten de las siguientes intervenciones:

• Avenida 18 de Julio, túnel desde Fernández Crespo hasta la plaza Independencia

• Tres Cruces: conexión superficial

• Intersección de la avenida 8 de Octubre con Propios y con Luis Alberto de Herrera

• Intersección de avenida Italia con Propios, Luis Alberto de Herrera y Bolivia.

Las segundas, de:

• Avenida 18 de Julio, desde Arenal Grande hasta Tres Cruces

• Tres Cruces: enterrada con 18 de Julio

• Intersección de avenida Italia y Ricaldoni

En función de esto, se plantearon cuatro escenarios de inversión posibles:

• Escenario 1: obras básicas, con un costo estimado de US$ 209 millones

• Escenario 2: obras básicas con la avenida 18 de Julio subterránea desde Arenal Grande hasta Tres Cruces, con un costo estimado de US$ 245 millones

• Escenario 3: obras básicas con Ricaldoni, y se incorpora a las obras básicas la intervención en el cruce de avenida Italia y Ricaldoni, con un costo estimado de US$ 218 millones.

• Escenario 4: obras básicas más todas las intervenciones opcionales, con un costo estimado de US$ 254 millones.

Ninguno de los montos incluye IVA y, de acuerdo con el documento, se utilizó una cotización del dólar de $ 41,552.

“En función del cronograma planteado, se concluye que el objetivo de culminar las obras hacia fines de 2029 es técnicamente viable, siempre que se mantenga una estrategia de ejecución escalonada y coordinada”, establece la publicación.

No obstante, se registraron un “conjunto de factores que introducen incertidumbre” en las estimaciones de costos. Estos incluyen la presencia de servicios “no detectados o mal registrados” (lo que podría exigir desvíos costosos durante la obra), condiciones climáticas “adversas”, o excavaciones en zonas con edificaciones próximas.

“Estos aspectos serán refinados en etapas posteriores del proyecto, a medida que se disponga de mayor nivel de detalle técnico y se avance en la definición de la ingeniería ejecutiva”, determina la publicación.