“Absurdo”: Lubetkin sobre la pausa de Estados Unidos a visas para uruguayos inmigrantes

Política

El canciller de la República, Mario Lubetkin, consideró “absurdo” que Estados Unidos haya incluido a Uruguay entre los 75 países a los que se les pausó la tramitación de visas para inmigrantes.

“La explicación no la tenemos; nos parece absurdo que se tome esa medida con nosotros. Pero yo creo que hay que escuchar al embajador de Estados Unidos en Uruguay, hay que leer con atención el tuit de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y ahí mismo está la respuesta”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con Informativo Sarandí.

Lubetkin aseguró que el diálogo de Uruguay con las autoridades de Estados Unidos le da “la total serenidad de que esto va a ser resuelto en breve y no hay que hacer ningún mecanismo especulativo”. “Menos sin ninguna razón”, insistió.

En esa línea, el canciller “rechazó totalmente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en la que capturó a Nicolás Maduro, así como también la designación de Delcy Rodríguez como nueva mandataria. Sin embargo, descartó que la posición de Uruguay ante el conflicto en el país caribeño tuviera que ver con la decisión del gobierno de Donald Trump.

“Tampoco tuvimos ninguna dificultad en señalar que nosotros no reconocíamos el resultado electoral. Por lo tanto, a quien sustituyó al presidente no reconocido, tampoco la podíamos reconocer. Estamos actuando en total coherencia; que se lean los documentos nuestros, por favor; que se lean las declaraciones, que nuestra señal es clara”, insistió Lubetkin.

La Cancillería uruguaya no recibió “ninguna comunicación formal” de Estados Unidos. De todos modos, Lubetkin insistió en que “la sensación es que las autoridades de Estados Unidos, como lo han señalado, adecuarán en breve el plazo de esta situación”.

El pasado 15 de febrero, después de haberse reunido con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Lou Rinaldi, dijo que ya “enviaron mensajes a la Casa Blanca” para aclarar la situación.

La reunión entre el diplomático y Orsi estaba pactada desde hacía varias semanas, pero decidieron adelantarla para ese día por motivos de “coyuntura”. En ese sentido, el presidente destacó que el tema de las visas fue el centro de la conversación debido a “la intensidad que tiene en estos días”.

El mandatario señaló que la decisión “desde el punto de vista numérico no es muy importante”, en cuanto a la cantidad de personas que afecta, pero que sí lo preocupa “desde el punto de vista de la señal” que da para el país.

Por su parte, Rinaldi dijo que ya mandaron “muchos mensajes a la Casa Blanca para aclarar cuál es el sistema. No puedo dar mucha información porque estamos trabajando en eso”, añadió.

Siguiendo la línea de Orsi, el embajador manifestó que la medida “no afecta al turista ni al negociante, solamente a la green card, que es para la residencia”.

El diplomático afirmó que está trabajando para incluir a Uruguay en la lista de países en el Visa Waiver Program, el que permitiría a los uruguayos viajar a Estados Unidos sin visa por motivos de turismo y negocio hasta 90 días.

Acerca de la decisión del gobierno de Donald Trump, Rinaldi explicó: “Se puso una pausa porque hay varios países que se están beneficiando del sistema gubernamental (están en situación irregular). Todos los países tienen un porcentaje de migrantes legales que van a Estados Unidos. El número de gente que está viviendo bajo beneficios del gobierno sobrepasa ese porcentaje”. En ese sentido, indicó que el caso de los uruguayos en el país norteamericano podría ser uno de los que está bajo la mira de la administración de Trump.