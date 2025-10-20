Motos, camionetas y efectivos policiales: así fue el traslado de Pablo Laurta a Córdoba

Internacionales

Una vez más, el uruguayo Pablo Laurta, investigado por haber asesinado a su expareja Luna Giardina (26), su exsuegra Mariel Zamudio y a un remisero que lo llevó hacia Córdoba, donde cometió el doble femicidio, fue trasladado de cárcel.

El fundador de Varones Unidos dejó la cárcel de Gualeguaychú (Entre Ríos) para ser trasladado a Córdoba, donde será indagado por el asesinato de la mamá y la abuela de su hijo Pedro. El Ministerio de Seguridad de Argentina desplegó un gran operativo para cambiar a Laurta de provincia.

De acuerdo con la Policía de Córdoba, el imputado por el doble crimen de Villa Serrana y el asesinato del remisero en Entre Ríos declara desde las 10:00 de este lunes 20 de octubre ante la Unidad Judicial de Homicidios y luego quedará alojado en el establecimiento penitenciario Cruz del Eje.

La Justicia de Entre Ríos dispuso que el uruguayo cumpla con 120 días de prisión preventiva por el crimen del chofer de Uber, por el que fue imputado, consignó Infobae.

El pasado miércoles, el uruguayo se presentó ante los tribunales de Concordia y luego volvió a Gualeguaychú. El portal argentino Infobae accedió a un video que muestra brevemente la celda en la que Laurta fue alojado. En esos primeros segundos tras su ingreso, se lo ve tirarse sobre la cama y quedarse mirando al techo, sin emitir palabra alguna.

La habitación es un espacio austero y cerrado, sin objetos personales ni decoración, y cuenta únicamente con una cama básica, sin lujos, que parece de estructura metálica o sencilla, de acuerdo con el clip compartido por el citado medio.

Antes de subir a la camioneta policial que lo trasladó hacia la cárcel, Laurta gritó: “Me tapan para que no hable”. Ayer, antes del traslado a Concordia, dijo haber actuado “por justicia” y que “hay que venerarlo, es un mártir”.

Laurta sostuvo que “liberó a su hijo de una red de trata” y afirmó que su expareja y su exsuegra lo habían secuestrado. Fue detenido el domingo 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con el niño. A las 15:30, estaba previsto que un taxi lo llevara a Puerto Yeruá.

Según la investigación, Laurta había dejado un kayak escondido en el monte para cruzar los casi mil metros que separan ambas orillas del río Uruguay hacia la ciudad de Salto, una ruta que había utilizado de manera ilegal el sábado 4 de octubre.