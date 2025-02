Marcelo Signorelli habló de su renuncia a la IM: “Si algo sé es que no soy ladrón”

Política

Tres años después de su renuncia a la Intendencia de Montevideo (IM), Marcelo Signorelli, habló por primera vez de la polémica por la donación de remeras y mochilas por parte de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la comuna al Frente Amplio, en el marco de la campaña contra la ley de urgente consideración, que derivó en una denuncia penal.

En diálogo con Básquetbol de primera (El Espectador Deportes), Signorelli lamentó el episodio y se refirió a su padre, Américo. “Si algo me enseñó fue a no hacer cosas que no puedo hacer. La verdad, que le manché el nombre al Sordo que siempre fue honesto en eso; en su laburo y en eso”, expresó.

El exdirector de la comuna capitalina aseguró que “la política es una mierda”. “Jamás volvería, antes me muero”, expresó.

El entrenador de básquetbol lamentó que durante la polémica lo tildaran de “delincuente”. “No sé para qué firmé eso. Si hay algo que sé es que no soy ladrón, no me llevé ni $ 100. Perseguían a [Carolina] Cosse. Un garrón salado. Aparte hice buenas cosas, mirá que metí horas, laburé; ahorré y conseguí un montón de cosas. Pero todavía no está cerrado, la causa sigue”, dijo al programa radial.

Al ser consultado sobre si esa situación fue una de las cosas que más le “dolió” durante su gestión, Signorelli dijo que sí.

Sobre la polémica, el exjerarca de la IM dijo que desde la Secretaría se habían donado “remeras, mochilas, gorros”. “Eran los morrales que estaban tirados arriba de la Secretaría que se los dábamos a las escuelas, a los niños carenciados que iban a buscar remeras de las maratones que sobraban. Unas cosas que salen $150 de costo”, reafirmó.

El pasado 25 de marzo de 2023, los ediles del Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC) y Unión Vecinal resolvieron presentar una denuncia penal contra Signorelli después de que la bancada de curules del Frente Amplio (FA) votara en contra de la creación de una comisión investigadora por el episodio de donación de remeras y mochilas.

La denuncia buscó indagar sobre la donación por parte de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, que estaba a cargo de Signorelli, de la comuna al FA, confirmaron fuentes políticas a Montevideo Portal en aquel entonces.

Se trata de un sobrante de remeras y mochilas cuyo lote habría sido adquirido por el ejecutivo departamental para la carrera San Felipe y Santiago del año 2021, que luego fueron donadas al FA, lo que condujo a la renuncia de Marcelo Signorelli a su cargo como responsable de la Secretaría en cuestión.

El abogado y excandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, fue quien presentó la denuncia ante la fiscalía de la calle Paysandú. Los denunciantes señalaron que la entrega de materiales se hizo “de forma planificada y deliberada” con el fin de contribuir “directamente a una actividad política, electoral”.

Además, consideran que la conducta de Signorelli encuadra en el delito de peculado y abuso de funciones “en casos no previstos especialmente por la ley”.