MPP reafirmó su respaldo al gobierno de Yamandú Orsi al cumplirse el primer año de gestión

El Movimiento de Participación Popular (MPP) reafirmó su “total apoyo” al gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, algunos días después de cumplirse el primer año de gestión. A través de una declaración pública, el sector político destacó una serie de medidas adoptadas en este período y sostuvo que el país atraviesa “un cambio de época” que exige definiciones estratégicas para impulsar el desarrollo nacional.

En el documento, el MPP señaló que el gobierno asumió con más de US$ 1.000 millones de deuda y sin mayoría parlamentaria propia, pero aun así logró aprobar el Presupuesto Nacional y avanzar en iniciativas consideradas clave para el rumbo del país. Entre ellas mencionó la decisión de revertir el proyecto Neptuno y continuar con la construcción de la represa de Casupá, así como la aplicación del Impuesto Mínimo Global a grandes multinacionales, que según el sector implicará ingresos anuales de unos US$ 360 millones.

La declaración también remarca políticas orientadas a “reducir las desigualdades estructurales”, con especial énfasis en la infancia. En ese marco, se mencionan medidas como el bono escolar, el aumento de becas educativas, la ampliación de comedores liceales y la expansión de centros educativos de tiempo extendido. Además, el MPP destacó la creación del programa “Crece desde el pie” para la primera infancia y la implementación de una Estrategia Nacional de Igualdad de Género, junto con el aumento de tobilleras electrónicas y de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género.

En materia económica y laboral, el MPP afirmó que durante el primer año de gobierno el salario real creció tanto como durante todo el quinquenio anterior, y que se generaron 26.000 nuevos empleos —de los cuales 19.000 fueron ocupados por mujeres—, por lo que se alcanzó “el récord histórico de personas trabajando” en Uruguay. El texto también señala que, mediante el diálogo social, el gobierno busca restablecer la posibilidad de retiro a los 60 años para trabajadores más vulnerables.

En cuanto al rol del Estado en el desarrollo, el MPP subrayó la intención de rediseñar el sistema de transporte metropolitano, fortalecer las empresas públicas e impulsar políticas productivas. También destacó la reanudación de la compra de tierras para trabajadores rurales a través del Instituto Nacional de Colonización.

La seguridad pública fue otro de los ejes mencionados. El sector sostuvo que se incorporaron 1.700 nuevos policías, se sumaron 600 vehículos y se alcanzó un total de 20.000 cámaras operativas en el país. Asimismo, se creó el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado, con el objetivo de enfrentar el narcotráfico y desarticular redes de tráfico y microtráfico. En paralelo, se anunció la implementación del programa “Más Barrio”, orientado a intervenir en zonas vulnerables con presencia estatal.

En su cierre, el MPP afirmó que estas medidas responden a “un rumbo claro en la construcción de una patria para todos y todas” y ratificó su respaldo al gobierno de Orsi. Al mismo tiempo, planteó como desafío “continuar y profundizar las transformaciones” y tener como “eje principal las necesidades de la gente”.

