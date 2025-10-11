Política

Diputados aprobó el impuesto mínimo global y el IVA a Temu con votos del FA y Cabildo

Montevideo Portal

La Cámara de Diputados aprobó este viernes por la noche dos de las principales iniciativas tributarias impulsadas por el Poder Ejecutivo: la creación del llamado “impuesto Temu”, que aplicará IVA a las compras en plataformas internacionales salvo las estadounidenses, y la instauración del impuesto mínimo global a las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares anuales.

Ambos artículos se aprobaron por los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto. Los cabildantes condicionaron su voto a que una parte de los nuevos ingresos fiscales se destine a financiar aumentos salariales para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Sanidad Militar.

“Pensamos que este tema nunca se iba a instalar; Uruguay exonera el doble que el resto de América Latina. Estoy muy tranquilo de lo que estamos votando. Es un tema que en Cabildo Abierto tiene trazabilidad”, afirmó en sala el diputado cabildante Álvaro Perrone.

El impuesto mínimo global, que forma parte de un acuerdo internacional impulsado por la OCDE, busca que las grandes corporaciones multinacionales tributen al menos un 15% en los países donde operan, evitando así la fuga de beneficios hacia jurisdicciones con baja o nula tributación.

Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, este nuevo gravamen podría generar una recaudación de unos 360 millones de dólares anuales. Su aplicación está prevista a partir de 2025, aunque el pago efectivo se exigirá recién 18 meses después.

En paralelo, el llamado “impuesto Temu” apunta a poner fin al régimen de compras exentas de IVA en el exterior a través de plataformas como Temu, Shein o AliExpress. Hasta ahora, los consumidores uruguayos podían realizar tres compras por año de hasta 200 dólares cada una sin pagar impuestos.

Con la nueva normativa, el límite anual se elevará a 800 dólares, pero todas las transacciones quedarán gravadas con IVA. El gobierno estima que esta medida aportará unos 40 millones de dólares anuales y fue impulsado con el fin de equilibrar la competencia entre el comercio local y las plataformas digitales extranjeras.

Además, Cabildo Abierto ya adelantó que acompañará los otros dos cambios tributarios que el MEF introdujo en el Presupuesto: el ajuste al IRPF que empezará a gravar el incremento patrimonial de los uruguayos en el exterior y la eliminación de la exoneración que tienen los accionistas extranjeros de empresas uruguayas.

Montevideo Portal