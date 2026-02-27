Salario real aumentó en enero 1,72% con respecto al año pasado, según el INE

Economía

Montevideo Portal

El salario real en Uruguay aumentó un 1,72% en enero respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

La variación del índice medio de salarios (IMS) en los últimos 12 meses fue del 5,24%, mientras que el índice de precios al consumo (IPC) se situó en 3,46%, lo que permite un ajuste real positivo.

En términos mensuales, el IMS registró una suba del 3,22%.

El sector público fue el que mostró mejor desempeño en el acumulado interanual, con una suba del 4,13% nominal frente al 2,72% nominal que presentó el sector privado; no obstante, el privado tuvo un crecimiento de 1,99% real, contra el de 1,26% del sector público.

A nivel mensual, sin embargo, el salario real del sector público aumentó un 3,18% y el privado se incrementó en un 1,79%.

Dentro del ámbito privado, los rubros con mayor incidencia positiva en enero fueron industrias manufactureras (0,65%), comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos (0,54%) y servicios sociales y de salud (0,51%).

El informe del INE también destaca que el índice medio de salarios nominales (IMSN) —utilizado para ajustar pasividades— registró una variación del 5,31% en los últimos 12 meses, con un avance mensual del 3,08%.

El documento atribuye parte de la diferencia interanual entre enero de 2025 y enero de 2026 a los efectos de la división de la construcción, “incremento que se explica por la estructura del convenio vigente”. En tanto, una menor variación acumulada responde a “diversos factores”, como ajustes salariales “inferiores a los del año previo”, o la “demora” en la firma de las actas de la nueva ronda de los Consejos de Salarios.

Montevideo Portal