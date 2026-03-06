Más de 170.000 alumnos recibieron el bono escolar de ANEP: “Es una gran ayuda”

Política

Montevideo Portal

El gobierno comenzó a pagar el bono escolar destinado a apoyar a familias con niños que asisten a centros educativos públicos, una prestación que este año alcanzará a unos 170.000 estudiantes de todo el país. La medida apunta a ayudar con los gastos asociados al inicio de clases, como la compra de útiles, túnicas, mochilas o calzado.

El beneficio consiste en un pago único de $ 2.500 por estudiante y está dirigido principalmente a escolares que pertenecen a los quintiles socioeconómicos 1, 2 y 3, es decir, los sectores de mayor vulnerabilidad. En esta edición del programa, el alcance se amplió respecto al año anterior, incorporando a más alumnos y elevando el total de beneficiarios, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Educación y Cultura.

En un relevamiento a madres y padres realizado por el Ejecutivo, los beneficiarios valoraron el apoyo económico recibido esta semana. En la puerta de la escuela nº 76, Felipe Sanguinetti, en Montevideo, una de las madres afirmó que el bono suma y que la destinará a útiles y la mochila de su hijo, Dante. Otra madre que acompañaba a su hijo a dicho centro educativo aseguró que no percibe otros ingresos “más que la Asignación Familiar” y explicó que, con la ayuda, pudo comprar la túnica, calzado, la botella del agua y el táper para la merienda.

La mamá de un escolar de cinco años, alumno de la misma escuela, pudo adquirir los implementos para el almuerzo y la merienda de sus hijos, detalló el gobierno.

A su vez, un padre confirmó que era la primera vez que recibía el bono y que el apoyo fue destinado a comprar la túnica, útiles y el equipo deportivo. “Todas cosas que necesita”, expresó.

“Es una gran ayuda para quienes no tienen para comprarle a sus niños”, complementó otra de las madres entrevistadas por el equipo de comunicación del Ejecutivo.

Montevideo Portal