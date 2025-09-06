MEF en comisión de Presupuesto: FA destacó “responsabilidad” y oposición criticó impuestos

Política

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, compareció durante unas 11 horas ayer viernes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados por el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el período 2025-2029.

Tal como informáramos, la iniciativa pretende ir hacia una “equidad” en impuestos y reducir gradualmente el déficit fiscal.

Así, en conferencia de prensa, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci aseguró que la bancada oficialista se siente “muy satisfecha” con la comparecencia del equipo económico. “Por primera vez, y en una situación de absoluta austeridad, hay un gobierno que atiende con la misma responsabilidad las cuentas públicas y la emergencia social”, destacó.

Así, a entender de los legisladores frenteamplistas, este presupuesto es “equilibrado, absolutamente responsable y audaz”.

En tanto, al ser consultado respecto a sí el caso de Andrés Morosini —en el que el padre raptó y asesinó a sus dos hijos, Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años— hace “repensar” el presupuesto hacia la violencia de género, el presidente de la comisión de Diputados aseguró que el proyecto de ley está “abierto a las necesidades y urgencias” que tiene la sociedad. “Por tanto, la bancada del FA va a estar contemplando este y otros asuntos que son notoriamente de preocupación del gobierno nacional”, afirmó.

Finalmente, Tucci reparó en que los discursos de los diputados de la oposición “no versaron ni se centraron en la orientación del presupuesto”. “Nadie cuestionó los énfasis en primera infancia, en trabajo, en vivienda, en salud, sino que, por el contrario, se concentraron en otros aspectos del presupuesto que tienen que ver sobre todo con algunas adecuaciones tributarias que este gobierno ha incorporado” en el proyecto, aseveró el diputado oficialista.

Contracara (1)

Al respecto, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez criticó que se trata de un proyecto de presupuesto que implica “más gastos” y no los administrará “de una manera mejor”, por lo que “se conduce por la vía de más impuestos, poca inversión y más deuda”.

Por su parte, Conrado Rodríguez puso el foco en el impuesto mínimo global al que Uruguay se integraría de aprobarse la iniciativa; esta propuesta implica gravar a las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones, según había explicado Oddone antes de presentar el proyecto. A entender del diputado colorado, este tributo “amputa dos patas”: la primera es la vinculada a las exoneraciones fiscales que se le otorga a las empresas situadas en zonas francas (y que ayudan a atraer inversiones al país, argumentó), y la segunda “la que tiene que ver con la seguridad jurídica”.

“El propio ministro reconoció que hay una resignación de soberanía a favor de determinadas organizaciones internacionales. Nosotros decimos que estas organizaciones internacionales, las sugerencias que dan, no son vinculantes para ningún país, no son vinculantes para nuestro Uruguay”, manifestó Rodríguez en una conferencia de prensa brindada en conjunto con sus pares. En esta línea, añadió que desde el Partido Colorado “no entienden por qué el apresuramiento” de que el país ingrese en este impuesto “que puede llegar a tener efectos nocivos para el empleo”.

Por otro lado, pero también en materia tributaria, Rodríguez cuestionó que el llamado “impuesto a Temu” —con el que se pretende gravar con IVA las compras exprés realizadas a través de plataformas web— sea para proteger a la industria nacional, como argumentó Oddone. “Queda bien claro que esto no se da en la realidad porque el 22% sobre determinados productos […] no va a desincentivar a los ciudadanos a comprar en estas plataformas”, declaró el diputado colorado. “Por lo tanto, el único sentido de este impuesto es la recaudación para que el gobierno del FA pueda recaudar más”, subrayó a continuación.

Por último, la diputada Paula de Armas (que no integra la comisión, a diferencia de Gurméndez y Rodríguez) indicó que le solicitaron al equipo del MEF “la urgencia de hacer una buena distribución de recursos en materia de salud mental”, a raíz del doble filicidio ocurrido esta semana. “Es urgente, un tema que no puede esperar más, y desde el Partido Colorado solicitamos al ministro construir juntos un sistema que permita la asistencia inmediata en esta materia y la prevención de estos casos, que realmente son muy tristes”, finalizó.

Contracara (2)

Por su parte, los diputados del Partido Nacional que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda también dieron una conferencia de prensa en la que cuestionaron que el presupuesto que ingresó al Parlamento “realiza un ajuste fiscal sobre las personas”, “no tiene un control del gasto público” ni tampoco “un control a futuro del manejo de la deuda”, según dijo Sebastián Andújar.

En tanto, Pablo Abdala indicó que su fuerza política tiene “importantes diferencias con muchos de los contenidos”, y nombró dos particulares: el plan económico, que no les “parece consistente”, y los aspectos impositivos. Respecto a este punto, indicó que Oddone “hizo una confesión” y reconoció “que el incremento de impuestos implica un apartamiento de los compromisos y los anuncios preelectorales”.

“Es una suerte de autocrítica; creo que termina dando la cara por el presidente”, apuntó el exviceministro del Interior.

En este sentido, el diputado Juan Martín Rodríguez acotó que “seguramente a muchos de sus compañeros de partido político no les agradó escuchar lo que el ministro decía”.

Contra-contracara

No obstante, en su conferencia de prensa Tucci replicó a estas críticas realizadas por la oposición y alegó “interpretaciones diferentes” de lo que dijo el jerarca del MEF.

“Nosotros hemos dicho con mucha recurrencia que aquí no hay creación de impuestos; en el caso de las plataformas estamos extendiendo el IVA (impuesto que ya existe) a una plataforma que genera competencia desleal con el comercio nacional”, argumentó el presidente de la comisión.

Así, aseveró que “ninguna de las adhesiones” que se pretende incorporar al sistema tributario con la Ley de Presupuesto “le mueve la aguja a los contribuyentes”.

“Estamos gravando el capital rentista y espectulativo, no el productiovo, y no estamos gravando el trabajo”, sentenció.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sesionará este lunes 8 de setiembre desde las 10:00 para continuar tratando el proyecto de ley. La propuesta tiene un máximo de 90 días en el Parlamento (45 en cada cámara) para ser tratado desde que ingresó formalmente el pasado 2 de setiembre.

