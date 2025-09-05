Negro por doble filicidio: “Nos vamos pensando en qué más podemos hacer como Estado”

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo presente en Soriano durante la conferencia de prensa de la Jefatura de Policía por el caso de Andrés Morosini, el hombre que raptó a sus dos hijos, de 2 y 6 años, y cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro este viernes.

Allí, el secretario de Estado manifestó su “solidaridad y dolor”. “Queremos compartir la preocupación de un ministerio, de la sociedad toda y de la comunidad de Mercedes por estos trágicos hechos”, enfatizó en rueda de prensa.

“También vinimos a manifestar el apoyo y la solidaridad con todo el personal policial que trabajó en estas horas, que durante muchas horas de estuvo con frío y con hambre, pero antepuso el cumplimiento del deber para lograr dar con el paradero de estos niños, que esperábamos que fuera en otras circunstancias de las que finalmente ocurrieron”, sostuvo el exfiscal de Homicidios.

A pesar del desenlace, Negro destacó que la Policía “dio todo lo que tenía”. “Todo el esfuerzo se puso para llegar a un resultado, que no fue el deseado”, lamentó.

“Nos hace pensar en que todo lo que podemos hacer no es suficiente. […] De acá nos vamos pensando en qué más podemos hacer como Estado ante estos hechos”, finalizó Negro.

Tal como informamos, los cadáveres de Morosini y sus hijos, Alfonsina y Francisco, estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban. Desde la tarde de ayer jueves, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, cerca de Young.

