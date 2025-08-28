Política

Ley de Presupuesto: cuándo entra al Parlamento, cuántos artículos son y el plazo de debate

Montevideo Portal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este jueves algunos lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto, luego del Consejo de Ministros que el presidente Yamandú Orsi convocó para esta mañana.

Esta norma, que cuenta con unos 700 artículos y 300 páginas de exposición de motivos, prevé “superar un escenario de restricción fiscal muy elevado”, según el ministro Gabriel Oddone.

El Presupuesto será entregado al Parlamento el próximo domingo 31 de agosto. Lo recibe la presidencia de ambas cámaras: la vicepresidenta Carolina Cosse por el Senado y Sebastián Valdomir por Diputados.

Según explicó el diputado colorado Conrado Rodríguez a Montevideo Portal, “el 2 de setiembre la Cámara de Diputados le da ingreso formal [al proyecto] en su sesión ordinaria”.

“Los 45 días empiezan a contar desde el ingreso formal”, indicó, en referencia al plazo constitucional que tiene cada cámara para pronunciarse sobre el proyecto de presupuesto (artículo 217). Este plazo se cumpliría el 17 de octubre.

Luego, el MEF asistirá el 5 de setiembre a la comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara baja. Ahí, se realizará una “exposición general de los aspectos económicos, de la macroeconomía del país, las proyecciones que tienen de cara al futuro en déficit fiscal, empleo, inflación”, en el marco del “contexto regional y mundial”.

“Sería bueno poderlo conocer antes de que ingrese formalmente. Eso depende del Poder Ejecutivo. Por lo menos tenemos unos días para poder estudiarlo antes de que venga el MEF”, agregó Rodríguez.

Asimismo, el diputado señaló que “a partir del lunes 8 empiezan a venir los incisos, que son los ministerios, los servicios descentralizados y entes autónomos que no son del dominio industrial y comercial”, así como “el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

“Generalmente se reciben tres organismos por jornada”, dijo Rodríguez, y señaló que “se está afinando las fechas para votar en comisión y luego llevarlo al plenario”.

Montevideo Portal