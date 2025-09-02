Legisladores blancos rechazan votar impuestos de Ley de Presupuesto: “Es el compromiso”

Política

La agrupación parlamentaria del Partido Nacional emitió un comunicado este martes 2 de setiembre en el que asegura que “apuesta a que se abra un período de diálogo y acuerdos para que el país tenga la mejor Ley de Presupuesto para los intereses y necesidades de su gente”.

Senadores y diputados blancos se reunieron para hacer una primera evaluación del proyecto de Ley de Presupuesto, presentado al Parlamento el pasado domingo 31 de agosto.

Así, los parlamentarios reconocen que el proyecto toma como base la gestión presupuestal anterior, lo cual “confirma la continuidad de un trabajo responsable realizado por el gobierno de coalición en el manejo de los recursos”. En tal sentido, indican que el incremento presupuestal en políticas sociales “coincide” con los lineamientos del presupuesto del gobierno anterior.

“El proyecto de presupuesto se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante para los desafíos propuestos si se transforma en un objetivo inalcanzable”, advierten los nacionalistas.

Como cuarto punto, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechazó la creación de nuevos impuestos incluidos en el proyecto de ley, que “incumplen los compromisos asumidos con la ciudadanía en la pasada campaña electoral”.

Al respecto, el senador Javier García manifestó que su partido no va a votar los impuestos planteados en el proyecto de ley. “Ese es el compromiso del Partido Nacional; hubiéramos esperado que también [se] honrara la palabra por parte del gobierno”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sobre este punto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, acotó que —además de este aspecto tributario— también observaron “algunas inconsistencias” con respecto a lo que el actual gobierno “predicó” en campaña electoral.

Al ser consultados acerca de qué propuesta alternativa se va a presentar ante la no votación de impuestos, García replicó: “El país puede estar tranquilo de que va a haber presupuesto. Lo que no va a haber es un cheque en blanco para el gobierno. Los dineros son de la gente, y no son de libre disposición de los gobernantes”.

En tanto, los blancos entienden que hay “innumerables referencias” a la ley de urgente consideración (LUC). “En algunos casos es sustituyendo la redacción de la ley, en otros casos derogando”, sostuvo el diputado Sebastián Andújar.

Sobre ese tema hizo hincapié en la regla fiscal, herramienta que “se debilita” en el proyecto de Ley de Presupuesto, establecen los blancos en el documento. “Para nosotros es de suma relevancia, no solamente porque estamos convencidos de que [la regla fiscal] debe mantenerse así, sino porque la gente lo refrendó con su voto”, puntualizó Andújar, en referencia al referéndum de 2022.

Por otro lado, los legisladores reclaman que “queda en evidencia la ausencia de un plan de seguridad, pese al incremento presupuestal”.

“Al no existir mayorías parlamentarias, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional apuesta a que se abra un período de diálogo y acuerdos para que el país tenga la mejor Ley de Presupuesto para los intereses y necesidades de su gente, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado”, finaliza el documento.

Del encuentro participaron senadores y diputados blancos; el presidente del directorio y sus integrantes, y una “nutridísima” (según García) delegación de intendentes liderados por Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes.

