Oddone y jerarcas de gobierno entregaron la Ley de Presupuesto a Cosse y Valdomir

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, junto a otras autoridades del gobierno, entregó este domingo el proyecto de ley del Presupuesto a los presidentes de las cámaras parlamentarias, Carolina Cosse y Sebastián Valdomir.

Oddone dijo en conferencia de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), que el proyecto “contempla algunas modificaciones para fortalecer la estabilidad fiscal”, de la mano de algunas “iniciativas de tipo tributario”.

El ministro abogó por un “debate franco y abierto” en el Parlamento, con el objetivo de “poder encontrar acuerdos” en el marco del “respeto” en la discusión.

Por su parte, Valdomir dijo en rueda de prensa que el Presupuesto contiene las “prioridades” del gobierno. “Más del 50% del incremento presupuestal para este año que tiene este proyecto está contenido en fortalecer la matriz de protección social”, sostuvo.

“Vamos a negociar con todos los partidos”, agregó el presidente de la Cámara de Diputados.

En la misma línea que el ministro de Economía, Valdomir dijo que el proyecto “equilibra la situación fiscal” y que “es el mejor proyecto de presupuesto que se pudo elaborar”.

El pasado jueves, el presidente Yamandú Orsi encabezó un Consejo de Ministros en el que se ultimaron detalles del proyecto de ley. Tras esta reunión, Oddone brindó una conferencia de prensa en la que dio varios detalles de los contenidos de la norma.

