Política

Lubetkin: Al igual “que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto”

El canciller de la República, Mario Lubetkin, afirmó que Uruguay “fue coherente” en 2024, cuando no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En esa misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que tampoco reconoce la nueva designación de Delcy Rodríguez, por parte de Donald Trump, como mandataria interina.

“Nosotros nunca los reconocimos, fuimos coherentes desde las elecciones en no haber reconocido a las autoridades. De la misma forma en la que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien a hoy se ha puesto en su posición. Son parte de la misma realidad, que para nosotros no fueron elegidos democráticamente”, dijo el ministro en rueda de prensa.

El jerarca afirmó que existen “muchísimas opiniones” con respecto a la situación que atraviesa el país caribeño, en el que Maduro fue capturado por Estados Unidos, que luego intervino el territorio. Sin embargo, Lubetkin condenó los actos del 3 de enero. El canciller consideró que el accionar de Trump se trató de “una forma de actuar que solo desequilibra el escenario internacional y finalmente nos afecta a todos”.

El ministro de Relaciones Exteriores cuestionó que Estados Unidos de pie a que “cualquiera puede actuar sobre cualquier país para decidir quién tiene que ser o no el presidente de la República”. “Entramos en una zona roja de enorme peligro para la comunidad internacional”. alertó.

Lubetkin afirmo que el tema en Venezuela “está muy entreverado”, por lo que el gobierno tiene “más preguntas que respuestas”. “¿Alguien se anima a decir exactamente cómo se están desarrollando los acontecimientos? ¿Alguien se anima a decir exactamente cuál va a ser la perspectiva futura?”, se preguntó.

El canciller afirmó que el objetivo de Uruguay es que “Venezuela vaya hacia un escenario de estabilidad, en el respeto de su soberanía, en el desarrollo de su democracia, en la defensa de su producto, de su materia primera y que tenga la autonomía con un gobierno genuino que lo pueda llevar adelante”.

Sobre la posibilidad de que la oposición del chavismo —liderada por María Corina Machado y Edmundo González— presidan el país caribeño, Lubetkin fue tajante: “No sabemos quién ganó”. El ministro afirmó que “nunca aparecieron” las “famosas actas” que pidieron “todos”, por lo que no se puede determinar quién obtuvo la mayoría de votos.

“Nosotros estamos buscando llegar a que bajen las tensiones en Venezuela, a la situación en la que se pueda lograr un escenario de participación y los venezolanos resuelvan entre ellos la realidad de Venezuela”, dijo Lubetkin.

En ese sentido, el canciller dijo que Uruguay apela al “diálogo”, un accionar al que puede contribuir debido a su “perfil, imagen y credibilidad”. “Podemos ayudar para que se faciliten los diálogos, nosotros vamos a estar en primera línea. Naturalmente, lo tienen que pedir”, expresó.

El pasado jueves 8 de enero, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que, “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, es una buena noticia” que Nicolás Maduro ya no sea el presidente del país caribeño.

“Yo digo lo que es: es el mismo régimen, lo que ahora cambió un poco. Pero no veo elecciones; el día que vea elecciones democráticas y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, que es así”, indicó el mandatario en rueda de prensa este jueves, consignada por Telemundo (Canal 12).

A su vez, consultado respecto a por qué el gobierno no condena la dictadura en Venezuela en su comunicado oficial, Orsi consideró que eso “no es lo que corresponde a un presidente”. “¿Se imagina a cada uno de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan?”, cuestionó finalmente.

Luego de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y capturara a Maduro el pasado sábado, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que expresó su “atención y seria preocupación” sobre los hechos. “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ese mismo día, Orsi calificó el episodio como una “grave crisis internacional” y aseguró que “el fin no puede justificar los medios”.

El sábado, el mandatario convocó a una reunión de gabinete para la mañana del domingo 4 de enero; terminado el encuentro, el presidente reafirmó la no intervención y respaldó una declaración conjunta por Venezuela.

Dicha declaración fue emitida horas más tarde, junto a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y España.