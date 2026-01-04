“Profunda preocupación”: Uruguay emitió comunicado en conjunto a más países por Venezuela

Política

El gobierno uruguayo se expidió públicamente en una declaración conjunta con otros países frente a los sucesos ocurridos en Venezuela este sábado luego de que el gobierno de Donald Trump capture a Nicolás Maduro.

La carta se encuentra firmada por los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España y cataloga la “gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela”.

Apegado a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, los gobiernos de los países antes mencionados expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Según agrega la carta, “estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.



“Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, agrega la comunicación.



Por otro lado, en la moción se reafirma “el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”. Por eso, hace “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

“Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, sostiene.



Por último, desde los gobiernos se manifiesta la “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo cual resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.

