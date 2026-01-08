Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política

Hay gato encerrado

“Es una buena noticia” que Maduro no gobierne Venezuela, dijo Orsi, pero con una condición

El presidente consideró que “es el mismo régimen” tras la intervención de Estados Unidos en el país caribeño, pero “cambió un poco”.

08.01.2026 17:28

Lectura: 2'

2026-01-08T17:28:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que, “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, es una buena noticia” que Nicolás Maduro ya no sea el presidente del país caribeño.

“Yo digo lo que es: es el mismo régimen, lo que ahora cambió un poco. Pero no veo elecciones; el día que vea elecciones democráticas y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, que es así”, indicó el mandatario en rueda de prensa este jueves, consignada por Telemundo (Canal 12).

A su vez, consultado respecto a por qué el gobierno no condena la dictadura en Venezuela en su comunicado oficial, Orsi consideró que eso “no es lo que corresponde a un presidente”. “¿Se imagina a cada uno de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan?”, cuestionó finalmente.

Luego de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y capturara a Maduro el pasado sábado, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que expresó su “atención y seria preocupación” sobre los hechos. “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ese mismo día, Orsi calificó el episodio como una “grave crisis internacional” y aseguró que “el fin no puede justificar los medios”.

El sábado, el mandatario convocó a una reunión de gabinete para la mañana del domingo 4 de enero; terminado el encuentro, el presidente reafirmó la no intervención y respaldó una declaración conjunta por Venezuela.

Dicha declaración fue emitida horas más tarde, junto a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y España.

Montevideo Portal

Te puede interesar Cosse: “Muy grave lo que pasa en la región, más allá de cómo se gestione lo de Venezuela”