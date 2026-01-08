“Es una buena noticia” que Maduro no gobierne Venezuela, dijo Orsi, pero con una condición

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que, “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, es una buena noticia” que Nicolás Maduro ya no sea el presidente del país caribeño.

“Yo digo lo que es: es el mismo régimen, lo que ahora cambió un poco. Pero no veo elecciones; el día que vea elecciones democráticas y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, que es así”, indicó el mandatario en rueda de prensa este jueves, consignada por Telemundo (Canal 12).

A su vez, consultado respecto a por qué el gobierno no condena la dictadura en Venezuela en su comunicado oficial, Orsi consideró que eso “no es lo que corresponde a un presidente”. “¿Se imagina a cada uno de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan?”, cuestionó finalmente.

Luego de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y capturara a Maduro el pasado sábado, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que expresó su “atención y seria preocupación” sobre los hechos. “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ese mismo día, Orsi calificó el episodio como una “grave crisis internacional” y aseguró que “el fin no puede justificar los medios”.

El sábado, el mandatario convocó a una reunión de gabinete para la mañana del domingo 4 de enero; terminado el encuentro, el presidente reafirmó la no intervención y respaldó una declaración conjunta por Venezuela.

Dicha declaración fue emitida horas más tarde, junto a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y España.

Montevideo Portal