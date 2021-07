La Policía allanó la casa de un autocultivador de marihuana registrado en el IRCCA

Policiales

La Policía allanó este jueves dos viviendas en Chuy, departamento de Rocha, entre ellas la de un hombre que está registrado como autocultivador de marihuana en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). El vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, Alexis Duarte, informó a Montevideo Portal que tres personas fueron interrogadas y recuperaron la libertad.

Además, aseguró que los agentes incautaron elementos vinculados a su cultivo, producción y cosecha: aires acondicionados, luces, ventiladores y una maquina eléctrica que es utilizada para hacer aceites. En la casa del autocultivador incautaron entre 400 y 500 gramos de marihuana.

La otra vivienda allanada no estaba registrada en el IRCCA.

El vocero de la jefatura aseguró que esta investigación "tendría relación" con el procedimiento realizado por Policía Federal de Brasil días atrás, en el que se incautó marihuana enviada desde Chui, Brasil, hacia San Pablo, por intermedio del correo brasileño. Una avenida separa y une a las dos ciudades fronterizas: Chuy (Uruguay) y Chui (Brasil).

El fiscal de Chuy Andrés Moller pidió la orden de allanamiento que fue autorizada por el Poder Judicial.

"No quedaron detenidos; se sigue trabajando", dijo Duarte.

Discusión política

Estos operativos policiales se producen en un contexto de discusión política que enfrenta a socios de la coalición de gobierno, en concreto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío.

La discusión se da por el artículo 72 del proyecto de Rendición de Cuentas, que habilita al Ministerio del Interior a acceder a los datos confidenciales aportados al IRCCA por clubes y autocultivadores de marihuana.

"Si yo doy la dirección de los autocultivadores, no protegí de ninguna manera su identidad. En el caso de los clubes es más opinable, porque los usuarios no viven en los clubes, entonces no necesariamente revelar la dirección de los clubes implica revelar la identidad. ¿Qué problema adicional tiene eso? Que la gente tiene que ir al club a buscar el cannabis, y solo pueden ir los usuarios registrados. Entonces, alcanza con pararse frente a la puerta de un club y sabés quiénes son los usuarios. Ergo, había que buscar algún artificio para no revelar la identidad, y eso es lo que veníamos conversando con el ministro del Interior, hasta que me encuentro con ese artículo que me sorprendió", dijo Radío en entrevista con Montevideo Portal.

Heber respondió en primera instancia que "no se puede desconfiar del Ministerio del Interior", pero esta semana agregó que está "dispuesto" a quitar el registro de autocultivadores del artículo 72 de Rendición de Cuentas.

"Lo que queremos es la dirección de los clubes cannábicos para distinguir lo legal de lo ilegal", aseguró el ministro del Interior.

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto dijo a Montevideo Portal que está trabajando en reunir apoyos para aprobar el artículo 72 de la Rendición de la Cuentas. Además, criticó a Radío por el tono de sus palabras.

Por otra parte, la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCu) alertó que entregar datos de usuarios "perjudica seguridad, derechos y garantías".

