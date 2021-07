Heber está “dispuesto” a quitar registro de autocultivadores de artículo 72 de Rendición

Política

El ministro del interior, Luis Alberto Heber inauguró este martes la nueva oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil en el Hospital Pereira Rossell. Desde el 1° de enero de 2021 se entregaron 7.861 cédulas en este local, cuyo ingreso es por la calle Somme 1567.

Heber se mostró "dispuesto" a que no se incluya el cambio en el artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que busca que la cartera obtenga datos personales de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Heber dijo en rueda de prensa, consignada por 970 Noticias (radio Universal), que irá al Parlamento a hablar con los legisladores y que "no interesa un registro de los consumidores". "Se está confundiendo el tema, no buscamos ningún registro de consumidores, no estamos de acuerdo en que el Ministerio del Interior registre a los consumidores", agregó.

El titular de Interior sostuvo sobre los clubes cannábicos: "No sabemos cuando uno es legal o ilegal porque no sabemos la dirección. Se instalaron los clubes cannábicos para combatir el mercado ilegal, ganarle mercado y que existiera algo legal donde el consumidor pudiera ir".

"Necesitamos saber para poder distinguir quienes están con la ley inscriptos y quienes no. Esto ha generado algunas resistencias y me gustaría escuchar los argumentos de por qué no", añadió.

Heber dijo que recibirá a la presidenta de la Asociación de Clubes Cannábicos, porque "la intención es saber dónde se está plantando ilegalmente".

Por otro lado, el ministro señaló que está "dispuesto a sacar" el registro de autocultivadores del artículo 72 de la Rendición de Cuentas. "La intención no era tener un registro, pero con el autocultivo están las dos personas. Estamos dispuestos a sacarlo eso. Lo que queremos es la dirección de los clubes cannábicos para distinguir lo legal de lo ilegal", aseguró.