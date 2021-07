Registro de cultivadores de cannabis: Cabildo expresó malestar por dichos de Daniel Radío

Política

Montevideo Portal

El artículo 72 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que está a estudio de Diputados, habilita al Ministerio del Interior el acceso a datos confidenciales de auto cultivadores y clubes de cannabis registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). El presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, ha criticado en varias entrevistas esta propuesta, por considerar que ese artículo consagra un engaño. Las críticas de Radío fueron respaldadas 100 por ciento por el líder de del Partido Independiente, el ministro Pablo Mieres, y por el único diputado de ese socio de la coalición, Iván Posada. Sin embargo, no fueron bienvenidas por lo cabildantes.

"Lo peor es que estamos siendo desleales con los actuales usuarios, a los que les dijimos que su dato era confidencial. Tenemos 60.000 usuarios a los que les pedimos que se anotaran en un registro y les aseguramos que sus datos serian reservados. Entonces ¿los engañamos?", preguntó Radío el viernes en En Perspectiva, donde agregó que "es un error que hay que extirpar" de la Rendición de Cuentas.

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, dijo a Montevideo Portal que "asombra un poco, un poco bastante, la vehemencia en las declaraciones de Radío".

El representante comparó esta situación con la respuesta de su partido a los dichos de Enrique Montagno, quien fuera vocal de ASSE hasta marzo de este año, cuando Búsqueda publicó una conversación privada que mantuvo con otro cabildante en la que decía tener "montada una estructura gigantesca" y haber puesto a 135 personas en el organismo.

"Cuando pasa algo con alguien de Cabildo, como el caso de Montagno, que era una grabación ilegal, en la que dio apreciaciones o pensamientos en un ámbito íntimo que se hizo público, enseguida se le pidió que diera un paso al costado y dio un paso al costado. Siempre que Cabildo dice algo o pide algo en temas privados, termina dando un paso al costado y no pasa nada. Ahora, Radío hace tres apreciaciones que son durísimas en cuanto al artículo 72: dice que esto de alguna forma es una estafa a quienes confiaron en los clubes cannábicos. Entonces, ¿a quién trata de estafador?, ¿a quienes armaron la Rendición de Cuentas, que tiene la firma de todos los ministros?", se preguntó Perrone.

El cabildante critica dos declaraciones más que el secretario de la JND hizo en rueda de prensa, donde dijo que la propuesta "es una trampa" y que "el narcotráfico merece mejores esfuerzos que corretear autocultivadores".

Para Perrone, con estas palabras Radío "de alguna forma se está quejando de que el Ministerio del Interior no está atendiendo el problema del narcotráfico".

"Cuando dice que es una trampa, ¿qué tenemos que interpretar?, ¿que quienes escribieron la Rendición de Cuentas son tramposos?", se preguntó el diputado.

"Es grave"

"Hoy de mañana en Desayunos Informales dijo que es un artículo que viene de contrabando. La pregunta que me hago es: si es un artículo que viene de contrabando, ¿son contrabandistas los que escribieron la Rendición de Cuentas, que son los ministros?", repreguntó Perrone. "Me parece que es grave", sentenció.

El tema fue tratado informalmente por diputados de diferentes partidos de la coalición en las últimas horas y será analizado en la próxima reunión de la bancada de Cabildo Abierto. "Le hicimos saber el malestar por las declaraciones a Iván Posada y a diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado", adelantó Perrone, quien agregó que "hasta ahora las consultas dentro de Diputados viene para apoyar, para que quede" el artículo en la Rendición de Cuentas.

El artículo 72 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas expresa: "La información de la dirección y ubicación de los auto cultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares".

Zubía lo ve con "buenos ojos"



Por su parte, el diputado colorado Gustavo Zubía, integrante de la Tercera Vía, dijo a Montevideo Portal que no ha estudiado ese artículo en particular, pero en términos generales dijo que “no puede haber actividad de esta naturaleza, con capacidad de poder provocar un daño en virtud del destino en el autocultivo de lo debido y lo no debido”.

“En principio veo con buenos ojos una regulación del tema. El manejo de información reservada confío que va a seguir siendo así. El exceso de sospecha nunca lleva a un buen resultado. Hay que sospechar sí, pero no en exceso. No veo mal que exista una regulación y vigilancia nada menos que en la producción de cannabis, que es un elemento que todavía penalmente se persigue en determinadas ocasiones y por lo tanto el Ministerio del Interior tiene que tener controles”, concluyó el exfiscal.

Montevideo Portal