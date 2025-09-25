Política

Jutep tiene “opinión formada” sobre caso de Danza, pero espera a integración de Calabria

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizó el caso de Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a quien la oposición acusa de violar la Constitución por ejercer su cargo en el organismo y en mutualistas.

Según informó la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, a Montevideo Portal, el directorio tiene “totalmente estudiado” y “bastante analizado” el tema, luego de haberlo tomado “de oficio”.

Así, aseguró que tienen una “opinión formada” al respecto. Sin embargo, señaló que esperan a completar el directorio para anunciar su posición.

A principios de setiembre, el Partido Nacional propuso a Luis Calabria, ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, como integrante del directorio de la Jutep. Si bien su venia ya fue votada en el Senado, todavía falta la resolución presidencial.

“Ni bien él se incorpore, este tema lo vamos a resolver. Cuando el directorio esté completo, la resolución va a salir y va a ser pública”, sostuvo Ferraris.

En ese sentido, afirmó que “tiene que haber un análisis conjunto de los tres miembros del directorio”, junto al vicepresidente Alfredo Asti Carli, pues su pensamiento no es “monolítico”.

Danza es cuestionado por la oposición ya que además de cumplir su función como presidente del organismo, trabaja en cuatro mutualistas, por lo que un informe jurídico realizado a pedido de los blancos concluyó que existe una “absoluta incompatibilidad constitucional” por parte de Danza, además de la “violación de alguna norma legal y de algún decreto”, sostuvo Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, en rueda de prensa el pasado 9 de setiembre.

