Briozzo defendió continuidad de Danza al frente de ASSE y aseguró que “es un gran aporte”

Política

Montevideo Portal

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo habló este martes en rueda de prensa y se refirió a la polémica tras los pedidos de renuncia al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, por parte de la oposición.

En la rueda de prensa consignada por Telenoche, el ministro interino de la cartera aseguró que el “presidente de la República [Yamandú Orsi] ha sido muy claro en que quiere al frente del prestador público más importante de salud a un médico clínico”, por lo que sería un profesional que “no solamente vea a la salud desde una oficina, sino que la ve en su contacto permanente con los pacientes y si se quiere seguir teniendo a ese médico, tiene que seguir desarrollando la actividad clínica porque no podría desarrollar su vocación”.

Además, dijo que la inclusión de Danza “es necesaria luego de un período donde se desestructuró la humanización de los cuidados en la administración”. En la misma línea, agregó que el titular de ASSE es un "gran aporte" al directorio de la institución, el que ”está trabajando muy bien”.

Danza es cuestionado por la oposición ya que además de cumplir su función como presidente del organismo, trabaja en cuatro mutualistas privadas, por lo que un informe jurídico realizado a pedido de los blancos concluyó que existe una “absoluta incompatibilidad constitucional” por parte de Danza, además de la “violación de alguna norma legal y de algún decreto”, sostuvo Delgado en rueda de prensa el pasado 9 de setiembre.

Montevideo Portal