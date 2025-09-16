Danza asiste a comisión en Diputados: gobierno lo respalda, oposición insiste con renuncia

Política

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, comparece este martes junto a los demás integrantes del Directorio del ente ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.

La asistencia se da en medio de un nuevo pedido de renuncia por parte de los partidos de la oposición, principalmente del Partido Colorado, que realizó una conferencia de prensa con el fin de reiterar su postura sobre que el jerarca está incumpliendo “tres normas de diferente jerarquía” por su trabajo en dos mutualistas privadas.

“Creemos que pone en un manto de duda constante la gestión de ASSE y le termina haciendo mucho daño. Esto puede llevar a acciones de índole política; puede existir algún tipo de denuncia ante la Jutep o un juicio político. Por el bien de ASSE, él debería tomar una posición”, dijo el diputado colorado Conrado Rodríguez este martes en rueda de prensa.

El representante nacionalista Pablo Abdala dijo a Subrayado (Canal 10) que van a asistir a la comparecencia porque es su “obligación” y van a “dejar constancia” de que Danza no cuenta con la “confianza” de la oposición porque “carece de legitimidad”.

Al ser consultado este lunes por la situación del jerarca, el presidente Yamandú Orsi reiteró su postura de respaldo y aseguró, sobre el pedido por parte de la oposición: “Que lo sigan haciendo. Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo; la gente nos eligió para gobernar y eso estamos haciendo”.

Dichas palabras fueron recogidas por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien en su cuenta de X escribió que Danza seguirá presidiendo ASSE y “gestionando la compleja situación” que dejó la oposición “en el principal prestador de salud del país”.

Por otra parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reiteró que el jerarca pidió un informe para determinar si estaba impedido de asumir o no y fue confirmado por la división de Jurídica del MSP. “Tenemos otras cinco valoraciones que no lo ven incompatible. Para nosotros, no interfiere; los cargos que tiene son de una carga horaria reducida”, afirmó en el programa Cinco sentidos (Canal 5).

