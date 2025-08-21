Jutep “va a analizar” situación de Álvaro Danza por cargo en ASSE y trabajo en mutualistas

Política

Montevideo Portal

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a quien la oposición acusa de violar la Constitución por ejercer su cargo en el organismo y en mutualistas.

Según señaló la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, a Montevideo Portal, el organismo “va a analizar su situación”.

Tal como informara Montevideo Portal, accedió a dos informes que apuntan a que no existiría incompatibilidad entre esos cargos y su rol jerárquico en la administración de salud estatal: uno elaborado por la consultora privada Delpiazzo Abogados en diciembre de 2024 y otro elevado este lunes 18 de agosto por el Ministerio de Salud Pública.

En el primero, se le recomendó a Danza consultar a la Jutep y a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) sobre si existían restricciones legales acerca de su doble función; el jerarca no siguió la sugerencia.

Asimismo, el informe privado se cita el marco normativo por el que se podría considerar incompatible la asunción de Danza (previo a que tomara su cargo): el artículo 200 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la Ley 18.161, que creó la ASSE como servicio descentralizado.

En ambos casos, se habla de la inhibición de nombrar jerarcas en cargos que dependan de ASSE. Ante esto, se advierte que “la prohibición es la de ‘ser nombrados’ en cargos dependientes de ASSE cuando dichas personas a su vez son directores, por lo que la prohibición alcanza a nuevos nombramientos, pero no necesariamente a los cargos que el ahora director ya desempeñaba antes de su designación”.

Montevideo Portal