Delgado volvió a pedir la renuncia del presidente de ASSE: “Es como Colonización, ¿no?”

Política

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, volvió a pedir la renuncia del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, por ejercer su cargo en el organismo y en mutualistas.

Un informe jurídico realizado a pedido de los blancos concluyó que existe una “absoluta incompatibilidad constitucional” por parte de Danza, además de la “violación de alguna norma legal y de algún decreto”, sostuvo Delgado en rueda de prensa este martes.

Así, aseguró que los diputados nacionalistas que integran la Comisión de Salud citarán nuevamente a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, para solicitar la renuncia del jerarca.

“En este caso, ante lo evidente, lo mejor es actuar como hay que actuar, que es decir ‘bueno, nos equivocamos’; es como el caso [del Instituto Nacional de] Colonización, ¿no? Estaba actuando un presidente que en realidad tenía incompatibilidad para hacerlo”, argumentó el exsenador blanco.

De tal forma, apuntó que el gobierno debería seguir los mismos pasos que lo que se hizo en aquella otra instancia, donde “el presidente [Yamandú Orsi] dio marcha atrás y dijo ‘bueno, si esto tiene incompatibilidades legales y constitucionales, lo cambiamos’”.

A su vez, a través de su cuenta personal de X el presidente del Partido Nacional insistió en que Danza “debe dar un paso al costado por respeto a ASSE y a los usuarios”.

Tal como informara Montevideo Portal, accedió a dos informes que apuntan a que no existiría incompatibilidad entre esos cargos y su rol jerárquico en la administración de salud estatal: uno elaborado por la consultora privada Delpiazzo Abogados en diciembre de 2024 y otro elevado el pasado lunes 18 de agosto por el Ministerio de Salud Pública.

En el primero, se le recomendó a Danza consultar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y a la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre si existían restricciones legales acerca de su doble función; el jerarca no siguió la sugerencia.

Asimismo, el informe privado se cita el marco normativo por el que se podría considerar incompatible la asunción de Danza (previo a que tomara su cargo): el artículo 200 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la ley 18.161, que creó la ASSE como servicio descentralizado.

En ambos casos, se habla de la inhibición de nombrar jerarcas en cargos que dependan de ASSE. Ante esto, se advierte que “la prohibición es la de ‘ser nombrados’ en cargos dependientes de ASSE cuando dichas personas a su vez son directores, por lo que la prohibición alcanza a nuevos nombramientos, pero no necesariamente a los cargos que el ahora director ya desempeñaba antes de su designación”.