Jóvenes asesinadas en Argentina por un narco: qué les prometieron para subirse al auto

Internacionales

Argentina continúa en vilo por el asesinato de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que eran buscadas intensamente desde el pasado viernes 19 de setiembre y fueron víctimas de la venganza de un narco “sanguinario” de nacionalidad peruana conocido como Julito y Pequeño J, que transmitió en vivo su muerte.

Según informó Clarín, la banda del líder narco había preparado el asesinato de antemano y había previsto los detalles para que no fueran descubiertos. Sin embargo, un descuido expuso el crimen, por el que Julito permanece prófugo.

Para llevar a cabo el triple homicidio, el narco creó un plan en el que le ofreció a Lara US$ 300 para asistir a una “fiesta”. La joven de 15 años invitó a las otras dos víctimas, que eran primas.

Las mujeres debían subirse a un taxi de aplicación que a último momento fue cambiado por uno particular, que tenía una matrícula falsa para desviar la investigación. Las jóvenes fueron trasladadas desde La Matanza a la casa de Florencio Varela, que pertenecía a unos empleados de Julito, a quien les pidió que la dejaran en orden para llevar a cabo el crimen.

“Los narcos les pidieron el jueves (un día antes del triple crimen) a los dueños de la casa que la necesitaban usar todo el viernes. ‘Poné la casa a disposición’, les dijeron. Hicieron un pozo de grandes dimensiones en el patio el mismo viernes. Para cuando las pasaron a buscar a las chicas, el pozo ya estaba hecho”, dijo una fuente cercana el caso a Clarín.

La camioneta que llevó a las jóvenes a la casa del horror fue encontrada prendida fuego a unas cuadras de la casa, en la que habían cuatro personas, que ahora están detenidas: los dueños y dos sicarios.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó el pasado jueves nuevos detalles del trágico crimen. En diálogo con TN, el jerarca afirmó que el líder de una banda narco, de nacionalidad peruana, transmitió el momento en el que mató a las jóvenes a través de un vivo de Instagram.

En el video, el jefe narco sostuvo: “Esto le pasa al que me roba droga”, indicó Alonso. Según La Nación, las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas. Los tres cuerpos fueron encontrados desmembrados y tapados con escombros; dos estaban dentro de bolsas de basura.

El gobierno argentino detuvo a 12 sospechosos por el crimen. La dueña de la casa, que dijo haberla alquilado a tres personas de nacionalidad peruana, sostuvo que el grupo narco actuó porque una de ellas le había robado cinco kilos de cocaína a un traficante de droga. La Policía aún no pudo confirmar esta hipótesis.

Los cuerpos fueron encontrados en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la zona donde se registró la última señal del celular de una de las jóvenes.