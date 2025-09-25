Internacionales

Quién es Julito, el narco muy sanguinario acusado de matar a las jóvenes argentinas

Montevideo Portal

La Justicia argentina está tras los pasos de un narcotraficante peruano, acusado del crimen de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El “Pequeño J”, también conocido como Julito, está acusado de ordenar el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

De acuerdo con lo divulgado por la Policía argentina, Julito planeó desde la trampa para atrapar a las víctimas hasta la orden de transmitir en vivo los asesinatos. El delincuente tiene 23 años y mantiene una orden de captura internacional y nacional en el territorio argentino.

De acuerdo con las autoridades, Julito es “extremadamente sanguinario” pese a su corta edad. A su vez, indicaron que es igual de peligroso que otros narcos, dado que tiene varios años vinculado al delito.

Una mujer, sospechosa y que fue detenida, declaró que el Pequeño J les ordenó a ella y a su pareja que organizaran todo para que no quedaran rastros. La detenida aseguró que limpió con el fin de que no se sintiera el olor de los cadáveres.

Durante la transmisión en vivo, Julito repitió durante varios momentos: “Esto les pasa a quienes me roban”.

El triple crimen se enmarca en la hipótesis de que una de las víctimas se quedó con cocaína de Julito y no se la quería devolver.

Montevideo Portal