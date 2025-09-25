Internacionales

La casa del horror: cómo es el lugar donde mataron y torturaron a jóvenes argentinas

Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron encontrados el pasado miércoles en una vivienda en Florencio Varela (Argentina).

Las jóvenes fueron recogidas por una camioneta Chevrolet Tracker blanca de la localidad de La Tablada. La investigación determinó que las fallecidas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una casa en Jáchal y Chañar.

La Nación divulgó imágenes de la vivienda en donde se dieron los hechos. El registro muestra restos de ropa y otros objetos que fueron periciados por la Policía argentina.

Entre los sospechosos, aparece una mujer que fue detenida y contó a las autoridades que limpió junto a su pareja la escena del crimen para eliminar el olor que habían dejado los cadáveres. Esto coincide con que, cuando los policías ingresaron por primera vez a la casa, sintieron un fuerte olor a cloro.

Además de la detenida, hay tres sospechosos peruanos que están involucrados con el narcotráfico. Una de las fallecidas se habría quedado con cocaína propiedad de uno de los delincuentes.

El líder del grupo criminal sostuvo públicamente: “Esto le pasa al que me roba droga”, en referencia a la muerte de las tres argentinas.

