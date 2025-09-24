Conmoción en Argentina: encontraron los cuerpos de tres jóvenes que estaban desaparecidas

Argentina está conmocionada después de que la Policía encontrara los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que eran buscadas intensamente desde el pasado viernes 19 de setiembre.
La última vez que las víctimas fueron vistas había sido cuando se subieron a un auto en La Matanza (provincia de Buenos Aires). Los cuerpos fueron encontrados en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la zona donde se registró la última señal del celular de una de las jóvenes.
Según informó La Nación, los cuerpos “estaban descuartizados”. El gobierno argentino detuvo a cuatro sospechosos por el crimen, cuya principal hipótesis tiene que ver con un ajuste de cuentas en una banda narco liderada por un peruano.
La Policía de Argentina continúa investigando el hecho para poder determinar qué fue lo que ocurrió.
