“Esto le pasa al que me roba droga”: narco filmó cómo asesinó a tres jóvenes argentinas

Internacionales

Argentina sigue conmocionada por el asesinato de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que eran buscadas intensamente desde el pasado viernes 19 de setiembre. Las mujeres aparecieron descuartizadas en una casa de Florencio Varela, enterradas en el exterior de la casa donde la Policía había detectado la última conexión del teléfono de una de las víctimas.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó nuevos detalles del trágico crimen. En diálogo con TN, el jerarca afirmó que el líder de una banda narco, de nacionalidad peruana, transmitió el momento en el que mató a las jóvenes a través de un vivo de Instagram.

En el video, el jefe narco sostuvo: “Esto le pasa al que me roba droga”, indicó Alonso. Según La Nación, las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas. Los tres cuerpos fueron encontrados desmembrados y tapados con escombros; dos estaban dentro de bolsas de basura.

El gobierno argentino detuvo a 12 sospechosos por el crimen. La dueña de la casa, que dijo haberla alquilado a tres personas de nacionalidad peruana, sostuvo que el grupo narco actuó porque una de ellas le había robado cinco kilos de cocaína a un traficante de droga.

El caso desató reacciones políticas y sociales. El colectivo Ni Una Menos convocó a una manifestación y acusó al gobierno de Javier Milei de “antifeminismo de Estado”, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales denunció la “complicidad política y policial” frente a la violencia del crimen organizado, al que calificó como un grave problema de derechos humanos.

Más temprano, según consignó el medio Minuto Uno, el abuelo de las otras dos víctimas, Antonio, acusó a la hermana de Lara de actuar como proxeneta, y dijo que es “la peor responsable”.

“Queremos que detengan a la hermana de Lara. Es la que estaba dándonos consuelo a nosotros cuando estaba viviendo con lujos. ¿Qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron. Y ahora está saliendo todo a la luz”, dijo el hombre en entrevista con Telefe.