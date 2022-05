Heber se reunirá este miércoles con Lacalle Pou por plan para mayor presencia policial

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que este miércoles se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou y le presentará un plan de acción que incentivará la presencia policial.

“La violencia tiene que motivar a no cruzarnos de brazos, la violencia implica que nosotros tenemos que actuar. Esa actuación no es abandonar lo que veníamos y creíamos que estaba bien. Es incentivar y un plan más abarcativo”, sostuvo Heber en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), durante un operativo en el barrio Peñarol, donde ocurrieron tres homicidios entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

“Mañana voy a tener una reunión con el presidente y vamos a establecer una línea de acción. Lo importante es que tenemos un plan de acción de despliegue. El presidente está pidiendo resultados y está bien que lo pida, porque la población, el pueblo nos está pidiendo resultados”, expresó el jerarca de Estado.

“No nos cruzamos de brazos ni minimizamos los homicidios, ni generamos una situación de alarma pública. Tenemos que actuar más”, agregó.

Al mediodía de este martes, Heber dijo que el aumento de homicidios es “producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes” y “se ha generado una disputa de territorio muy dura”.

“Lo vemos con mucha preocupación, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a accionar, para accionar tenemos un plan que vamos a incentivar la presencia policial y coordinar acciones con otros ministerios”, agregó.

Heber sostuvo que se debe tener que “hacer un abordaje mucho más amplio del tema de la seguridad, y de los homicidios que en consecuencia se generan, donde tienen que intervenir más ministerios. Sino solo estamos atacando las consecuencias de un problema mucho más profundo y abarcativo”.

Críticas desde el FA

El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, cuestionó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y sus dichos sobre la escalada de violencia y los homicidios ocurridos en estos días.

Leal compartió en su cuenta de Twitter una intervención de Lacalle en el Senado con respecto a la inseguridad. El entonces senador nacionalista dijo: “Sobre las causas de los aumentos de homicidios para el ministro (Eduardo Bonomi) hay ciudadanos clase A y clase B. Si tu caes en la muerte por ajuste de cuentas no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe”.

“Cuando se le terminan los ajustes de cuentas los tiran para la banda de narcotráficos. ¿Banda de narcotráficos? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráficos, cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico”, agregó en ese entonces Lacalle.

Por otro lado, el presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira señaló que la inseguridad “claramente es un problema grave que no lo resuelve nadie solo”.

Consultado sobre si debía renunciar el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Pereira comentó: “No entro en esos facilismos como entraron ellos con (Eduardo) Bonomi que fue una política cruel”. “Parto de la base de que hay parte del accionar del Ministerio del Interior que no coincide con lo que debería pasar en el Uruguay. Hay temas que deberían ser parte de una política de Estado. Entre ellos la seguridad”, agregó.

El presidente del FA señaló que durante los gobiernos de su fuerza política no se acertó “en este tema (inseguridad) en toda su dimensión”. “Eso es parte de la autocrítica que se hizo el FA. Como es cierto que tuvimos errores en la gestión del gobierno, pero claramente la gente hoy debe añorar vivir en 2019”, aseguró.