Gobierno y oposición esperan por informe de Jutep sobre Danza, que se publica este jueves

Montevideo Portal

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) evaluó en un informe la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), por sus trabajos paralelos en prestadores privados de salud.

Fuentes de la Jutep dijeron a Montevideo Portal que la resolución se publicará este jueves en horas de la tarde.

Esta semana, el Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar se expresó al respecto de la polémica, a pedido de los diputados blancos José Luis Satdjian y Amin Niffouri, y sostuvo que se trata de una “incompatibilidad”.

La oposición pide hace meses su renuncia por considerar que Danza incurre en una inconstitucionalidad al mantener sus trabajos en mutualistas y como docente grado 5 en la Facultad de Medicina.

Puntualmente, el artículo 200 de la Constitución establece que “los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, [no podrán] ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”.

Desde el gobierno, tanto por parte del presidente Yamandú Orsi como de la ministra Cristina Lustemberg, respaldaron la idoneidad del médico para el cargo en más de una ocasión.

En octubre, Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, aseguró que el Poder Ejecutivo esperaría la declaración de la Jutep, lo que para él era “sustantivo”: “En función de eso, se tomará la decisión que se tenga que tomar”.

Por otro lado, la oposición aprobó el lunes en la Cámara de Diputados la moción para interpelar a Lustemberg al respecto. Sin embargo, esperan al informe de la Jutep y una eventual decisión del gobierno para decidir si la mantienen o anulan la comparecencia, según dijeron fuentes parlamentarias a Montevideo Portal.

