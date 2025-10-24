“Trabaja casi full time”: Lustemberg volvió a respaldar la gestión de Danza en ASSE

Política

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, volvió a respaldar al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, a quien la oposición cuestiona por “violar la constitución” por mantener sus cargos el mutualistas privadas y como jerarca del gobierno de Yamandú Orsi.

La jerarca afirmó que “la función full-time en ASSE la debe tener el gerente general, que es Federico Martiarena”. De todos modos, sostuvo que Danza “trabaja casi full-time”. Según Lustemberg, el médico grado cinco “cumple” sus funciones como consultante en mutualistas y como profesor de la Facultad de Medicina, en la que “puede hacer muchas cosas a distancia”.

“Siempre vamos a estar a disposición de las consultas que los parlamentarios nos quieran hacer. El presidente de la República y yo estamos al tanto del seguimiento de la situación del doctor Danza. Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión, así que creo que he sido clara. Estamos esperando el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”, dijo la ministra. Luego se confirmó que la jerarca y su equipo del Ministerio de Salud Pública serán interpelados en el Parlamento.

Lustemberg sostuvo que “ASSE tiene un presidente con altísima formación técnica y compromiso”.

Tal como informáramos, la bancada oficialista pidió la renuncia de Danza, así como también que el presidente de la República pidiera su destitución. Sin embargo, desde el gobierno respaldan a Danza y basan su argumento en el informe jurídico del Delpiazzo que pidió antes de ingresar en ASSE, que sostiene que sus roles en el ámbito público y privado son compatibles.

La oposición acusa a Danza de violar la Constitución por ejercer su cargo en el directorio público y además en mutualistas y pidió tanto a Orsi como a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que sea destituido.

Lema cuestionó las “inmoralidades” de la situación de Danza y aludió a su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), donde indicó los ingresos que percibe.

“De los 640 mil pesos que cobra, 130 mil son por parte de ASSE, pero el resto prácticamente vienen de los prestadores con los cuales ASSE tiene que competir, o sea que está absolutamente condicionado. Porque esos recursos que dan para tener un vínculo laboral lo limitan en diferentes acciones que tienen que ver, nada más ni nada menos, con el prestador más grande de nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, aseveró que “esta situación es inadmisible y [Danza] no puede durar un minuto más en el cargo”.

“Si no se cumple con dicha destitución, se va a proceder a una interpelación” a Lustemberg, dijo además, lo que fue adelantado a Montevideo Portal por el diputado colorado Felipe Schipani.

“Aceptar un presidente de ASSE en una condición part-time, con la cabeza en otros temas, no es lo que merecen los usuarios ni la atención de la salud pública en nuestro país”, sentenció Lema.