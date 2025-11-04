Diputados de la oposición aprobaron interpelación a Lustemberg por polémica de Danza

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la polémica sobre Álvaro Danza como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara baja, señaló en la red social X que la convocatoria se votó “por parte de la oposición”.

“Con tranquilidad y responsabilidad institucional aguardamos esta nueva instancia de discusión parlamentaria”, expresó.

Si bien aún no hay fecha confirmada para la interpelación, que será llevada a cabo por Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, lo más probable es que sea en noviembre, según dijeron fuentes parlamentarias a Montevideo Portal.

Valdomir compartió una foto del documento de la moción presentada, que contaba con firmas de legisladores de todos los partidos opositores, salvo Cabildo Abierto.

Sobre eso, el legislador cabildante Álvaro Perrone dijo que su partido votó a favor de la interpelación, pero acotó: “Lamentamos y así expusimos en la cámara que no se nos pidió la firma ni se nos hizo llegar con antelación la moción de la misma”.

Danza se encuentra en el centro de la polémica debido a que tras un informe se revelo que el titular del centro de salud superpone actividades laborales como docente de la Facultad de Medicina de la Udelar y giras por el interior como presidente de ASSE. Además, la oposición pide que elija entre la actividad pública y la privada, debido a que cumple funciones como médico en varios prestadores de salud privados.

Montevideo Portal