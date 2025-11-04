Instituto de Derecho de Udelar se inclina por "incompatibilidad" en caso de Álvaro Danza

Política

La coordinación de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) se reunió en la mañana de este martes con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para estudiar la posible interpelación que tendrá la jerarca en la Cámara de Diputados por la polémica con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, tras ocupar su cargo como titular del ente público y cumplir funciones en instituciones privadas.

El plenario de la Cámara baja votará en la tarde de este martes la instancia que, una vez aprobada, estará a cargo del diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo.

Según explicó en conferencia de prensa el legislador frenteamplista Sebastián Valdomir en la reunión que mantuvo el oficialismo con la jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP) hubo un “intercambio de visiones con respecto a la futura interpelación anunciada por la oposición”. “Estuvimos coordinando posibilidades de agenda, porque nosotros entendemos que como interpelación, tenemos que darle garantías no solo a la interpelada, sino a quien va a presentar la moción de interpelación”.

Además, mencionó que en la instancia que mantuvieron en la mañana se buscaron mecanismos de seguridad y trabajo para que se pueda “generar un buen debate en el plenario”.

El diputado aseguró que si la discusión en la interpelación se da porque Danza cobra sueldos en instituciones privadas, el sistema político “se va a perder la oportunidad de dar una buena discusión con respecto a qué es lo que se está haciendo desde ASSE y desde el Ministerio de Salud Pública desde el 1º de marzo hasta ahora”, ya que “la gestión que se viene llevando adelante en ASSE para el Frente Amplio es muy buena”.

Agregó: “No vamos a votar una interpelación a una compañera nuestra que está en el Poder Ejecutivo”.

Por otro lado, el oficialismo aseguró en varias oportunidades que aguardan la resolución del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para tomar una decisión sobre el accionar del titular de ASSE.

Según informaron fuentes de la Jutep a Montevideo Portal, la decisión se hará pública en la tarde del próximo jueves.

Los diputados José Satdjian y Amin Niffouri, integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Pública de Diputados, solicitaron al Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar un informe técnico sobre este caso.

Según informó La Diaria, el eje central del análisis es sobre la situación del presidente de ASSE y radica en definir el alcance de la expresión “relación directa o indirecta”, en referencia al posible vínculo entre el organismo público y las mutualistas privadas en las que el jerarca también ejerce como médico.

El documento cita un fragmento del artículo 200 de la Constitución, que establece la incompatibilidad de “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.

En este sentido, el informe sostiene que “ha sido denunciado el desempeño de la medicina en otras instituciones que cumplen actividad similar a la que desarrolla ASSE, lo que cabría asimilar a la idea de que se habría cumplido una actividad relacionada con la de dicho organismo”.

Además, el texto agrega que “este tercer párrafo ilumina la cuestión antes mencionada sobre la incompatibilidad con el desempeño en una función existente de antemano, dentro del organismo presidido por el directivo de que se trate”, por lo que, “finalmente, correspondería inclinarse por la incompatibilidad”.

