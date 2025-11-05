Política

Jerarca de Movilidad afirmó que Cairo está pagando su multa y explicó qué es el “código 9”

Montevideo Portal

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Germán Benítez, aseguró que la diputada frenteamplista Cecilia Cairo no fue exonerada de su multa por haber estacionado en una zona prohibida.

“Nosotros, como administración, tenemos que ir a los hechos concretos. Acá el hecho concreto es que hubo un auto guinchado al cual se le aplicó una multa, un retiro de ese vehículo contra la remisión de esa multa al Sucive [Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares], o sea, no hay una exoneración de multa”, sostuvo el jerarca comunal en diálogo con Montevideo Portal.

Según argumentó, el mencionado “código 9” —que, de acuerdo con el edil nacionalista Diego Rodríguez, se aplicó para que Cairo recuperara su vehículo sin pagar la multa—consiste en “cambiar la modalidad de pago, o sea, pasa a ser el Sucive”. “El código 9 es la solicitud que puede realizar cualquier contribuyente para que se le derive la multa al Sucive. Nada más que eso”, puntualizó.

Así, Benítez comentó que se le retiró el vehículo a la exministra de Transporte, pero luego ella “hizo un convenio de pago por esa multa”, el cual “está al día, lo está pagando”.

De acuerdo con el director de Movilidad, este procedimiento “existe al menos desde el 2008” y, en el caso de la denuncia contra Cairo, “no generó un daño en la administración”.

“Entonces, al final del día, cuando uno como administración evalúa cuál fue el proceso, bueno, te das cuenta de que no se inventó una normativa para atender este caso en particular y no hubo un perjuicio para la administración”, sintetizó.

Sobre la comparecencia de este miércoles en la Junta Departamental de Montevideo, Benítez expresó que conversaron durante unas dos horas con los ediles. “Fue un intercambio bastante dinámico”, valoró, a pesar de que “no parece haberse entendido lo que se intentó transmitir”, debido al descargo de Rodríguez.

